От утре пускат поетапно парното в София

"Топлофикация София" започва поетапното общо пускане на отоплението в столицата от вторник, 4 ноември.

Според метеорологичната прогноза за следващите 7 дни предстои захлаждане и понижение на максималните температури.

Абонатите, които имат желание за по-късно пускане на отоплението, следва да подадат официално заявление в клиентски център на дружеството. То трябва да бъде придружено с протокол от решение на Общо събрание на етажната собственост.