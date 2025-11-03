Майките ще получават 675 лева, ако се върнат на работа през втората година

Обезщетението за отглеждане на дете през втората година от майчинството се покачва от 780 лева на 900 лева догодина. Това потвърди министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, цитиран от БТА. Изявлението беше направено преди заседанието на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ), който разглежда бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година.

"Това, което е по-важно – досега майките получаваха 50% от 780 лева, ако се върнат на работа през втората година. Сега ще получават 75% от 900 лева," заяви министър Гуцанов пред медиите.

Той обясни, че по този начин се стимулират майките да се върнат в икономиката, като същевременно им се дава възможност да гледат децата си. Ако жените изберат да се върнат на работа през втората година, те ще получават 675 лева вместо досегашните 390 лева.

Ръст на минималната заплата и пенсиите

Министърът благодари на партньорите в управлението и потвърди, че е постигнато съгласие и по други ключови социални плащания.

"Минималната работна заплата става 1213 лева. Видяхте, че бяха избегнати всички напрежения и протести от страна на синдикатите, което също е безспорно правилното решение," допълни той.

Социалният министър отбеляза, че за втора поредна година пенсиите ще бъдат осъвремени по швейцарското правило, както изисква законът. Очаква се покачването да бъде около 8%. Според предварителните разчети, минималната пенсия от 1 юли следващата година ще бъде около 679 лева.

Предвижда се средният размер на пенсията на един пенсионер да достигне около 1058 лева.

Стабилност на пенсионната система

Министър Гуцанов отбеляза, че малко над 25 милиарда лева са необходимите средства за пенсии, като около 11 милиарда от тях идват директно от бюджета.

Той припомни, че Народното събрание е възложило на МТСП и Министерството на финансите да изготвят пътна карта за стабилизиране на пенсионната система. Гуцанов подчерта, че виждането възрастта за пенсиониране да не се вдига по никакъв начин е възприето от всички.

"И аз продължавам да смятам, че най-големият резерв в страната ни е именно в борбата със сивата икономика. И ще видите след няколко седмици до месец следващите действия от страна на нашето министерство," допълни Гуцанов.