Кога ще почне ремонт на историческата сграда на Народното събрание?

Историческата сграда на Народното събрание в София е обезопасена с ограничителни ленти заради течове, пукнатини и падаща мазилка. За проблема отново алармира кметът на столичния район „Средец“ Трайчо Трайков.

Поставените ленти трябва да предпазват преминаващите граждани от риск. Мерките са взети след предписание, издадено от самия Трайков.

"Първата част от предписанието за незабавно обезопасяване е изпълнена под някаква форма. Ако се установи по-сериозна опасност, може да се наложи поставяне на предпазни мрежи" – обясни кметът на район „Средец“ Трайчо Трайков, цитиран от bTV.

Ремонтът на емблематичната сграда трябваше да започне още през 2023 година, когато депутатите се преместиха в бившия Партиен дом. Въпреки изминалите две години, видим резултат все още няма.

"Очаквам официален отговор от Народното събрание. Нашият ангажимент е да се грижим за безопасността на хората – затова издадохме предписание. Това е рутинна част от дейността на районната администрация, но сградата е особена – тя е паметник на културата" – добави районният кмет.

Трайков изрази надежда, че няма да се стигне до ситуация, подобна на тази със сградата на Стария нотариат, която от години е в лошо състояние, като отбеляза, че процедурите по ремонт в идеалния център на София често се бавят заради сложни съгласувания.

Предстои конкурс за основен ремонт

От Народното събрание са изпратили писмена позиция до bTV, в която се посочва, че вече са проведени обследвания, 3D заснемания и проучвания. Работата на експертна група с участието на архитекти, инженери и представители на държавни институции също е приключила.

Според позицията, предстои обявяване на конкурс за идейна концепция за основен ремонт и реставрация на сградата.

За ремонтните дейности са осигурени средства съгласно приетия бюджет на Народното събрание за 2024 година.

В предписанието на район „Средец“ са определени два срока – незабавно обезопасяване на опасните участъци (което е изпълнено) и тримесечен срок за започване на работа по същество, когато метеорологичните условия са подходящи.

Нов преглед на състоянието на сградата е планиран за март 2026 г.