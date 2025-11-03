Бюджетът в евро влиза в парламента тази седмица

Първият бюджет на България в евро ще бъде внесен в Народното събрание до края на тази седмица. Това увериха от управляващото мнозинство, след като промениха част от финансовите параметри в последния момент, съобщи NOVA.

Плановете на кабинета "Желязков" предвиждат финансовите разчети за 2026 година първо да бъдат обсъдени на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) в сряда. Веднага след това, най-късно до петък, бюджетът трябва да бъде внесен за дебати в парламента.

Управляващите не спазиха законовия срок за внасяне на държавната хазна, който беше 31 октомври.

Промени след натиск

До забавянето се е стигнало заради извънредни промени в параметрите, приети в края на миналата седмица на Съвет за съвместно управление.

Новите изчисления са направени след заплахи за протести от страна на синдикатите и изразено недоволство от работодателските организации.