  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +14 / +18
Пловдив: +11 / +18
Варна: +13 / +18
Сандански: +13 / +19
Русе: +13 / +18
Добрич: +12 / +19
Видин: +11 / +18
Плевен: +9 / +19
Велико Търново: +10 / +20
Смолян: +5 / +12
Кюстендил: +11 / +18
Стара Загора: +10 / +17

Бюджетът в евро влиза в парламента тази седмица

  • Сподели в:
  • Viber
Бюджетът в евро влиза в парламента тази седмица
A A+ A++ A

Първият бюджет на България в евро ще бъде внесен в Народното събрание до края на тази седмица. Това увериха от управляващото мнозинство, след като промениха част от финансовите параметри в последния момент, съобщи NOVA.

Плановете на кабинета "Желязков" предвиждат финансовите разчети за 2026 година първо да бъдат обсъдени на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) в сряда. Веднага след това, най-късно до петък, бюджетът трябва да бъде внесен за дебати в парламента.

Управляващите не спазиха законовия срок за внасяне на държавната хазна, който беше 31 октомври.

Промени след натиск

До забавянето се е стигнало заради извънредни промени в параметрите, приети в края на миналата седмица на Съвет за съвместно управление.

Новите изчисления са направени след заплахи за протести от страна на синдикатите и изразено недоволство от работодателските организации.

#Бюджет 2025

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Политика
Последно от Политика

Всички новини от Политика »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?