Бюджетът в евро влиза в парламента тази седмица
Първият бюджет на България в евро ще бъде внесен в Народното събрание до края на тази седмица. Това увериха от управляващото мнозинство, след като промениха част от финансовите параметри в последния момент, съобщи NOVA.
Плановете на кабинета "Желязков" предвиждат финансовите разчети за 2026 година първо да бъдат обсъдени на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) в сряда. Веднага след това, най-късно до петък, бюджетът трябва да бъде внесен за дебати в парламента.
Управляващите не спазиха законовия срок за внасяне на държавната хазна, който беше 31 октомври.
Промени след натиск
До забавянето се е стигнало заради извънредни промени в параметрите, приети в края на миналата седмица на Съвет за съвместно управление.
Новите изчисления са направени след заплахи за протести от страна на синдикатите и изразено недоволство от работодателските организации.
