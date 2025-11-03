Германия изпрати "Пейтриът" на Украйна, докато Тръмп отхвърли ракетите „Томахоук“ и нарече войната „грешката на Байдън“

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че неговата администрация в момента не разглежда възможността да предостави на Украйна далекобойни крилати ракети „Томахоук“. Отговаряйки на въпрос на журналисти на борда на „Еър Форс Уан“, Тръмп каза: „Не, едва ли“, като добави, че позицията му може да се промени, но „засега отговорът е не“.

Коментарите му идват след информации, че Пентагонът е одобрил техническата възможност за трансфер на ракети „Томахоук“ към Киев, но окончателното решение зависи от президента. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също потвърди, че въпросът остава „в процес на разглеждане“ от страна на Тръмп. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че по време на последната им среща Тръмп нито е потвърдил, нито е отхвърлил идеята: „Не каза не, но не каза и да.“

Ракетата „Томахоук“, известна със своята дозвукова скорост и голям обсег, може да поразява цели на разстояние между 1600 и 2500 километра. Според анализатори, ако Украйна получи такива оръжия, това ще ѝ позволи да атакува руски военни обекти дълбоко на вражеска територия и ще засили позициите ѝ в бъдещи преговори. Москва предупреди, че подобна доставка ще означава „нова степен на ескалация“.

На въпрос какво окончателно го е убедило, че руският президент Владимир Путин не желае да прекрати войната, Тръмп отговори, че няма такъв „последен момент“. „Няма такова нещо. Понякога трябва да оставиш битката да се изиграе. Това е тежка война за Путин – той е загубил много войници, може би близо милион. Тежка е и за Украйна“, каза той, подчертавайки, че и двете страни са дълбоко окопани и конфликтът се е превърнал в изпитание на издръжливост.

Журналисти го попитаха и за замразените руски активи по света, оценявани на около 300 милиарда долара, от които близо две трети – около 185 милиарда евро – се намират в белгийската клирингова къща Euroclear. Тръмп заяви, че не участва пряко в тези разговори, които според него се водят „между Европа и Русия“.

В отделно интервю за CBS News президентът каза, че въведените от него мита са помогнали да се сложи край на „осем войни по света“, но подобен подход не може да се приложи към Русия поради слабите търговски връзки. „Ние почти нямаме бизнес с Русия. Путин не купува много от нас“, обясни Тръмп и добави, че вярва, че Путин „иска да търгува с нас и да печели пари за Русия“. Той определи Путин и китайския лидер Си Дзинпин като „сериозни, твърди и умни лидери“, подчертавайки, че с такива хора „не бива да се играе“.

Тръмп отново заяви, че войната в Украйна никога не би започнала, ако той беше на власт. „Това беше войната на Джо Байдън, не моята. Аз наследих тази глупава война“, каза той.

Междувременно президентът Зеленски обяви, че Украйна е получила допълнителни системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът" от Германия. В традиционното си вечерно обръщение той благодари на канцлера Фридрих Мерц и на германското правителство за спазените обещания. „Имаме добър резултат за нашата противовъздушна отбрана – Украйна вече разполага с повече системи 'Пейтриът' и ги поставяме в действие“, заяви Зеленски.

Той подчерта, че страната му все още се нуждае от повече системи за защита на критичната инфраструктура и градовете, особено при засилващите се руски въздушни удари преди зимата. „Това изисква не само политически преговори, но и тясно сътрудничество с производителите на отбранителна техника“, каза Зеленски, добавяйки, че Украйна е представила на партньорите си „всички разчети и възможности“ за осигуряване на достатъчно противовъздушно покритие.

Германия вече е предоставила общо три батареи "Пейтриът", като последната доставка изпълнява поети ангажименти. Всяка батарея включва радарни установки, ракетни пускови установки и командни системи, способни да прехващат както балистични, така и крилати ракети. Производството на тези сложни системи отнема години, което ги прави едни от най-търсените отбранителни средства в света.

Зеленски повтори, че защитата на небето над Украйна остава сред най-важните приоритети, подчертавайки нуждата от многослойна система, включваща противовъздушни комплекси, бойни самолети и дронове-прехващачи. Той благодари за продължаващата международна подкрепа и отбеляза, че всяка нова система „буквално ни приближава до края на тази война“.