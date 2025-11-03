Последен ден от сиромашкото лято, довечера се задават дъждове

През деня в понеделник над цялата страна времето ще е с разкъсана висока облачност, а в източните райони и до слънчево. След обяд от запад ще започне увеличение на облачността и през нощта срещу вторник на места в Западна и Централна България ще превали дъжд, на изолирани места е възможно да прегърми. Ще остане почти тихо. Дневните температури ще са около 20-23°C.

Времето в София

През деня, времето ще е с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб западен вятър. Привечер от запад ще започнат и валежи от дъжд. Дневните температури ще са между 19°-21°C.

Времето в планините

Времето по планините ще е с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от Запад, а по високите върхове на Рила и Пирин – от Северозапад. През деня ще е предимно слънчево, а след обяд, отново от запад облачността ще се увеличи, ще започнат и валежи от дъжд. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°С, а на 2000 метра – около 9°С.

Времето по Черноморието

Времето ще е с разкъсана, а сутринта и с ниска слоеста облачност. Ще духа слаб югозападен вятър. Дневните температури ще са между 18°С и 20°С. Температурата на морската вода е между 15°С и 18°С. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

Времето на Балканите

Над западните райони от полуострова се очаква разваляне на времето. Повече слънчеви часове ще има в Гърция и Източните Балкани. Температурите ще се задържат високи.

ПРОГНОЗА: Имре Дузмат, Meteo Balkans