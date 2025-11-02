The Telegraph: Политиката на Тръмп става все по-антиукраинска

Президентът на САЩ Доналд Тръмп постоянно взема решения срещу интересите на Украйна, което прави положението на Киев по-трудно. Telegraph съобщи това, позовавайки се на експерти, пише Факти.бг.

„Президентът Тръмп внесе още повече несигурност, а несигурността, честно казано, е проклятие за отношенията в съюза, защото тези отношения се основават на сигурност“, каза Ричард Хаас, почетен президент на Съвета за външни отношения в Ню Йорк.

Според него, трансатлантическите връзки са станали много по-крехки, което от своя страна саботира сътрудничеството с НАТО и помощта за Украйна.

На 17 октомври Тръмп се срещна със Зеленски в Белия дом, където обсъдиха, наред с други неща, доставките на оръжие за Украйна. Киев, по-специално, настоя за прехвърляне на американски ракети „Томахоук“. Впоследствие Axios, позовавайки се на източници, съобщи, че американският лидер е казал на Зеленски, че САЩ в момента не възнамеряват да ги доставят на Украйна. Според портала, Тръмп е дал ясно да се разбере, че дипломацията е негов настоящ приоритет и доставките на ракети биха могли да подкопаят това. На 31 октомври Пентагонът одобри доставката на ракети, но подчерта, че окончателното решение за въоръжаването на Украйна ще бъде взето от президента Тръмп.