Запалиха автомобили на инспектор от Главна дирекция по труда в Монтана

Семейни автомобили на инспектор от Главната инспекция по труда в Монтана са били запалени тази нощ. Това съобщи Министерството на труда и социалната политика.



Изпълнителният директор на ГИТ Екатерина Асенова е в постоянна комуникация с Министерството на вътрешните работи. Полицейските служители веднага са се отзовали и работят по случая.



Все още не са ясни причините за случая.



"Разговарях с инспектора веднага, щом научих за случая. Уверих колегата, че ще защитя всеки служител на Министерството на труда и социалната политика, който изпълнява задълженията си!", заяви социалният министър Борислав Гуцанов.



"С вас съм!", допълни още той.

Снимката е илюстративна