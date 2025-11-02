  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +14
Пловдив: +10 / +15
Варна: +12 / +15
Сандански: +12 / +17
Русе: +11 / +17
Добрич: +10 / +14
Видин: +12 / +17
Плевен: +10 / +19
Велико Търново: +7 / +18
Смолян: +4 / +10
Кюстендил: +10 / +15
Стара Загора: +8 / +14

Запалиха автомобили на инспектор от Главна дирекция по труда в Монтана

  • Сподели в:
  • Viber
Запалиха автомобили на инспектор от Главна дирекция по труда в Монтана
A A+ A++ A

Семейни автомобили на инспектор от Главната инспекция по труда в Монтана са били запалени тази нощ. Това съобщи Министерството на труда и социалната политика.

Изпълнителният директор на ГИТ Екатерина Асенова е в постоянна комуникация с Министерството на вътрешните работи. Полицейските служители веднага са се отзовали и работят по случая.

Все още не са ясни причините за случая.

"Разговарях с инспектора веднага, щом научих за случая. Уверих колегата, че ще защитя всеки служител на Министерството на труда и социалната политика, който изпълнява задълженията си!", заяви социалният министър Борислав Гуцанов.

"С вас съм!", допълни още той.

Снимката е илюстративна

#ГИТ #Монтана

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Закон и ред
Последно от Закон и ред

Всички новини от Закон и ред »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?