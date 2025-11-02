The Washington Post: „Посейдон“ и „Буревестник“ са руските супероръжия

Посейдон е част от руската гама от „супер оръжия“, предназначени да постигнат военен паритет със Запада, и се предполага, че може да удави крайбрежни градове, пише The Washington Post.

Руският президент Владимир Путин се похвали тази седмица, че Русия е изпитала ядрено суперторпедо „Посейдон“, което е неудържимо и по-мощно от ядрена ракета. Това е второто съобщение за една седмица на руски изпитания, включващи оръжейни системи, способни да носят ядрено оръжие.

Няколко дни по-рано Русия обяви изпитанието на нова крилата ракета с ядрено задвижване, „Буревестник“ или „Скайфол“, което изглежда особено раздразни президента Доналд Тръмп. След изпитанията той нареди на Пентагона да започне изпитания на ядрени оръжия „на равна основа“ с Русия и Китай. Тези действия подчертаха нарастващия цикъл на действие-реакция между ядрените политики на двете държави, тъй като те все повече се освобождават от ограниченията на традиционните споразумения за контрол на въоръженията.

По-късно говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изрази изненада от забележките на Тръмп, като подчерта, че глобалният мораториум върху ядрените опити остава в сила. „И ако по някакъв начин се говори за теста „Буревестник“, това по никакъв начин не е ядрен опит. Всички страни разработват своите отбранителни системи, но това не е ядрен опит.“

Както „Буревестник“, така и „Посейдон“ са част от руската гама от „супер оръжия“, представена от Путин през 2018 г. с голямо медийно внимание и възприемана като ясен възпиращ фактор за Запада. По време на презентацията на Путин тогава, един от макетните видеоклипове показваше траектория на полет на ракета, която изобразяваше Флорида като нейна дестинация.

Руският сенатор Константин Косачев определи тези нови „супер оръжия“ като отговор на Русия на усилията на Запада да доминира военно в света, след като Западът се отказа от различните споразумения за контрол върху въоръженията от времето на Студената война.

„През последните години те действаха арогантно и самоуверено, с илюзията, че няма да срещнат никаква съпротива. И ето убедителния отговор на Русия, наречен „Орешник“, „Буревестник“ и „Посейдон“, каза Косачев. „Орешник“ е балистична ракета със среден обсег, способна да носи ядрено оръжие.

Посейдон, в частност, е представян от Русия като революционен унищожител на държави, който ще опустоши бреговете на противниците на Русия.

„Няма нищо подобно и скоро няма да има. Няма методи за прихващане“, каза Путин в сряда във военна болница, където обяви успешния тест.

„Посейдон“ е проектиран за скрито подводно пътуване по пътя си към унищожаване на критична крайбрежна инфраструктура, като военноморски станции и пристанища. С дължина от 21 метра, той е твърде голям за най-големите руски подводници и изисква собствена, специално построена подводница, за да бъде изстрелян.

През ноември 2020 г. Кристофър Форд, тогавашен помощник-държавен секретар по международната сигурност и неразпространението на ядрени оръжия, заяви, че „Посейдоните“ са проектирани да „залеят крайбрежните градове на САЩ с радиоактивни цунами“, но има скептицизъм относно това дали силата на подобни експлозии би била достатъчна, за да генерира цунами.

„Струва си да се припомни, че Съветският съюз всъщност е проучвал идеята за използване на вълни, подобни на цунами, за унищожаване на крайбрежни съоръжения. Няколко пъти. И всяко проучване е заключавало, че това няма да проработи. Едно проучване е нарекло идеята „абсурдна“, каза Павел Подвиг, експерт по руски ядрени сили.

Оръжието също така се противопоставя на традиционните класификации. „Посейдон“ е предназначен да носи ядрена бойна глава и се захранва от ядрен реактор, който може да прекосява океана с практически неограничен обхват, което го прави „Франкен-оръжие“, което попада някъде между торпедо и безпилотен подводен плавателен съд, каза Майкъл Б. Петерсен, главен научен сътрудник в програмата за военни изследвания на Русия в Центъра за военноморски анализи, организация с нестопанска цел за изследвания и анализи.

Има няколко неизвестни относно „Посейдон“, включително дали оръжието е предварително заредено с данни за насочване и дали използва сателитни комуникации за насочване, каза Петерсен. Възможно е също така да използва кабел на водната повърхност, за да получава такава информация, след като целта е избрана, каза той. Докато обществената дискусия за „Посейдон“, включително способността му да създава „цунами“, има драматичен разцвет, военните му приложения са доста ограничени.

Това се счита за способност за „втори удар“, което описва оръжията, предназначени да представляват заплаха, след като ядрена война вече е започнала. Те включват подводници, които могат да носят 16 балистични ракети с 6 до 10 бойни глави всяка, каза Петерсен, което прави една подводница по-разрушителна от многобройни Посейдони.

„Вместо да служи за водене на война, то е предназначено да принуди противника да отстъпи пред заплахите да го използва“, каза Петерсен. „Разбира се, Русия може да избере да го използва, но до този момент глобалната стратегическа война или вече е в ход, или е единствената оставаща опция.“

Според съобщения в руските медии скоростта на „Посейдон“ е между 60 и 100 възела (около 70 и 111 мили в час). Петерсен каза, че вероятно ще се движи много по-бавно, за да остане незабележим и да поддържа комуникационните връзки отворени.

Според Никол Гражевски, сътрудник в Карнегиевския фонд, „Посейдон“ принадлежи към дългата съветска традиция на експериментиране с високопроизводителни подводни системи за доставка, които са изследвали как дълбочината на океана, налягането и разпространението на ударни вълни могат да бъдат използвани за оформяне или усилване на ядрените ефекти, като първото мащабно развитие датира от началото на 50-те години на миналия век.

„Съветските изследователски институти моделираха подобни детонации в Ладожкото езеро, а по-късно и на Нова Земя. Проучванията показаха, че континенталните шелфове абсорбират по-голямата част от енергията – масивните вълни се разсейват бързо, което прави мащабното разрушение на бреговете физически нереалистично“, каза тя в предаването X. „Знаем малко за „Посейдон“ освен изтеклата презентация, излъчена по руската телевизия. И все пак, предвид предишния съветски интерес, „Посейдон“ представлява по-малко техническа революция, отколкото постоянство на концепцията.“

Прокремълските коментатори недвусмислено посочиха символиката зад теоретичните възможности на „Посейдон“, заявявайки, че оръжие, което потенциално може да наводни крайбрежни градове, би било най-ефективно срещу страна като САЩ и Обединеното кралство.

„Тъй като англосаксонската цивилизация е разположена по бреговете на морета и океани, тя е най-уязвима за Посейдон“, каза прокремълският политически коментатор Сергей Марков. „И може да се каже, че Посейдон е антианглосаксонско ядрено торпедо.“

