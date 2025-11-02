Слави не пожелал да вземе главата на Мариан Бачев заради гей скандала с наркотици

Слави Трифонов е отказал да отстрани Мариан Бачев и да постави друг друг кадър от „Има такъв народ“ като министър на културата след скандала с арестуването на актьора Росен Белов по обвинения в изнасилване на 20-годишно момче, пише „Уикенд“.

Казусът с освобождаването на Мариан Бачев, който е състудент, близък приятел и съдружник с арестувания Росен Белов в детска театрала школа и участва като актьор в режисирани от него театрални постановки, е бил обсъждан през уикенда в телефонен разговор между премиера Росен Желязков и Слави Трифонов, твърдят запознати.

Според думите им, първоначално

Слави също бил бесен на Мариан Бачев

заради случая с Белов и дори поискал от него да подаде оставка. Последвала лична среща между Бачев и Трифонов в къщата на лидера на „Има такъв народ“ в „Бояна“, на която министъра на културата изглежда съумял да го убеди, че няма основание да подава оставка – Росен Белов вече бил отстранен от театралната школа и уволнен от театър „София“ и с това въпроса приключвал.

Впоследствие Слави Трифонов информирал Росен Желязков, че Мариан Бачев остава на поста културен министър и че „Има такъв народ“ ще напусне коалицията, ако неговото протеже бъде отстранено. Дългия отказал предложението на премиера като министър на културата да бъде поставен

някой измежду двамата зам.-министри

и заместници на Мариан Бачев – оперния певец Георги Султанов или историкът Тодор Чобанов.

Връзките на Мариан Бачев с арестувания Росен Белов вече дадоха повод на партия „Възраждане“ да поиска оставката на културния министър, а Радостин Василев от „Меч“ настоява Бачев да бъде извикан на изслушване в парламента.

„Свързаността на Мариан Бачев с лица с криминални прояви и информацията, че в техните действия е вероятно да са замесени и политици, буди основание да си зададем въпроса дали министърът на културата има право да заема този пост. Призоваваме Мариан Бачев да подаде оставката си, тъй като освен очевидното му несправяне с административните му задължения вече са налице и предположения за свързаност с лице, обвинено в криминални деяния“, гласи позицията на „Възраждане“.



