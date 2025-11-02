"Хелоуински огнени топки" удрят Земята през 2032 и 2036 г.? ВИДЕО

Новите изследвания на астрономи от Университета на Ню Мексико предполагат, че през следващите десетилетия Земята може да навлезе в по-гъст участък от метеорния поток Тауриди — явление, известно като „Хелоуински огнени топки“. Според учените това може да увеличи вероятността от въздушни взривове (airbursts) в атмосферата през годините 2032 и 2036.

Какво представляват Тауридите

Метеорният поток Тауриди се наблюдава всяка година между октомври и ноември. Той произхожда от останките на кометата Енке и се дели на две части — Северни и Южни Тауриди.

Поради появата на множество ярки метеори в нощното небе около Хелоуин, явлението често се нарича „Хелоуински огнени топки“.

Тези огнени топки са индикатор, че в потока има не само дребни прахови частици, но и по-големи скалисти отломки, които при навлизане в атмосферата създават впечатляващи светлинни следи.

Потенциалната опасност

Според изследването, гравитацията на Юпитер влияе върху орбитата на потока, като събира някои от частиците в по-плътни „клъстери“.

Когато Земята пресече такъв гъст регион, вероятността за сблъсък с по-големи обекти нараства.

Това може да доведе до въздушен взрив – експлозия в атмосферата, подобна на тези при Тунгуска (1908 г.) или Челябинск (2013 г.).

Въпреки това учените подчертават, че реалният риск остава нисък, но не е за подценяване.

Произход на потока

Проучванията показват, че Тауридите може да са остатък от по-голямо небесно тяло, разрушило се преди хиляди години.

Отломките му включват кометата Енке и няколко астероида, сред които 2004 TG10 — обект с орбита, почти идентична с тази на кометата.

Орбитата на Тауридите е в резонанс 7:2 с Юпитер — на всеки седем обиколки около Слънцето на Тауридите, Юпитер прави две. Тази връзка позволява на гравитацията на гигантската планета да организира метеорния поток и да създава плътни области от отломки.

Готовност и наблюдения

Професор Марк Бослоу от Университета на Ню Мексико коментира, че изследването е част от усилията за планетарна защита – инициативи, които целят да идентифицират и наблюдават обекти, потенциално опасни за Земята.

Екипът му планира засилени наблюдения през 2032 и 2036 г., когато се очаква Земята да се приближи най-много до предполагаемия гъст клъстер от Тауриди, пише Meteo Balkans.