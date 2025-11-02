Русия пусна на вода нова атомна подводница, носеща суперторпеда "Посейдон" (ВИДЕО)

Новата руска атомната подводница "Хабаровск" беше спусната на вода в Северодвинск, съобщи Министерството на отбраната на Русия.

Церемонията по извеждането на подводницата от дока се състоя в корабостроителния завод АО "Производствено обединение "Севмаш" (част от Обединената корабостроителна корпорация, ОСК). Тя бе ръководена от министъра на отбраната на Русия Андрей Белоусов. Атомната подводница "Хабаровск" е проектирана от АО "Централно конструкторско бюро за морска техника "Рубин". Този ракетен крайцер е носител на подводни оръжия, включително роботизирани средства за различни цели. Създадена е за унищожаване (а също и за радиационно замърсяване) на пристанища и военноморски бази както чрез собствените си унищожителни оръжия, така и чрез цунамито, което възниква при експлозията. Друга потенциална цел в случай на военен конфликт е унищожаването на авионосните ударни групи на противника.

Белоусов уточни, че подводницата все още трябва да премине цикъл от морски изпитания. Тя ще позволи успешно да се решават задачи по осигуряване на сигурността на морските граници на Русия и защита на нейните национални интереси в различни райони на Световния океан, отбеляза той.

През март 2023 г. ТАСС съобщи, че в състава на подводните сили на Тихоокеанския флот (ТОФ) се планира да се сформира нов дивизион подводници, в която ще влязат няколко подводници, включително "Хабаровск" и "Белгород" (пусната на вода през 2019 г.) както и от строящата се "Уляновск". И двете подводници са носители на суперторпеда с ядрена енергийна установка "Посейдон", с които преди броени дни се похвали руският президент Владимир Путин.

Подводниците се свързват по две или по три в отделения, от две до четири отделения образуват дивизион, отбелязва дир.бг.