Георги Тошев става шеф в голяма тв?

Не са много скрити намеренията на бивш продуцент на предаване в БТВ, откакто той напусна телевизията. След като Би Ти Ви се раздели с Венета Райкова, зрители чакат Жоро Тошев да се върне там като продуцент на „Преди обед", пише Стандартнюз.бг.

Той обаче има много по-големи планове – готви се за шеф на телевизия. Журналистът е убеден, че рано или късно ще стане шеф на голяма телевизия, а в същото време очаква Би Ти Ви съвсем скоро да бъде продадена, което обикновено върви със смяна на ръководството.

Дали самият той се кани да поеме канала? Нищо чудно!

Жоро Тошев почти разви концепция на управлението си като бъдещ шеф на голяма телевизия.

В свое интервю пред „Дойче веле" доскорошният творчески директор на „Преди обед" даде ясно да се разбере, че амбициите му далеч надхвърлят ръководенето на едно предаване. Като шеф на телевизия той смята да наеме за водещи хора, които са успешни в интернет платформите.

„Аз ако съм (а рано или късно.ще бъда) шеф на голяма телевизия, първо ще потърся тези, които са вирални, за да върна аудиторията на телевизиите. Те имат нужда от това, защото са потънали в един конформизъм и удобство”, отсича доскорошният тв продуцент.

За първи път той си позволява открито да критикува програмата на доскорошния си работодател – Би Ти Ви, след като с години се чудеше как да оправдае наличието на безсмислени програми в ефира й.

„Отдавна програмите в телевизията нямат стратегия, както беше преди в Би Ти Ви.

„Ние ще дадем. начало на новите формати в българските сериали" – тогава се появиха „Стъклен дом", „Фамилията", „Революция Z“. Това създаде стандарти. И изведнъж изчезна, а телевизията не се прави от визионери – прави се, за да се запълни нещо. Питам програмен директор дали е видял как водеща призовава духа на мъртвата майка на певица в ефир.

Той ми отговаря: „Аз не го гледам". Когато програмният директор не гледа продукцията, имаме проблем", казва Тошев.

Вероятно визирайки предаването „Преди обед", докато го водеше Венета Райкова.

„Ние тръгнахме с хора, които никога не се бяха занимавали с телевизия. Опитите ми това да бъде анализирано

В телевизията, защото това не е важно само за Георги Тошев и екипа на „Преди обед", но и за телевизията, никога не получиха отговор", твърди бившият продуцент.

„Не можем да гледаме на катастрофи и наводнения като на свръхсъбития, тези неща се случват”, смята Тошев.

Той стига много далеч в откровенията си – твърди, че съвсем скоро Би Ти Ви за пореден път ще смени собственика си и това според него ще доведе до промени и в нейната програма.

„Ситуацията ще се промени. Собствеността на Би Ти Ви много скоро ще бъде променена. Ясно е, че трябва да храниш, ясно е, че предложенията и опциите не са много. Но в медийния бизнес се наблюдават процеси, в които идват други хора. Те постепенно започват да променят облика на медиите”, смята бившият творчески директор.









