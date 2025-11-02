Украйна удари руско петролно пристанище на Черно море
Украинска атака с дронове е предизвикала пожар в руското пристанище Туапсе на Черно море, съобщават от регионалната администрация на Краснодарския район. По данни на руските власти е ударен петролен танкер. Има повреди и по пристанищната инфраструктура.
Градът разполага с голям нефтен терминал, собственост на санкционираната от САЩ компания Роснефт. Съоръжението има ключова роля за износа на руски суров петрол и рафинирани продукти за международните пазари.
Ройтерс отбелязва, че през последните месеци украинските военни засилиха ударите си по руската инфраструктура за пренос суровини, предава БНР.
Целта е да ограничат възможностите на Русия да финансира войната и да затруднят нейните доставките за военни цели.
