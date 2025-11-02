  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +12 / +18
Пловдив: +9 / +19
Варна: +12 / +18
Сандански: +12 / +19
Русе: +11 / +20
Добрич: +11 / +18
Видин: +12 / +19
Плевен: +10 / +20
Велико Търново: +7 / +19
Смолян: +4 / +14
Кюстендил: +10 / +19
Стара Загора: +9 / +18

Украйна удари руско петролно пристанище на Черно море

  • Сподели в:
  • Viber
Украйна удари руско петролно пристанище на Черно море
A A+ A++ A

Украинска атака с дронове е предизвикала пожар в руското пристанище Туапсе на Черно море, съобщават от регионалната администрация на Краснодарския район. По данни на руските власти е ударен петролен танкер. Има повреди и по пристанищната инфраструктура.

Градът разполага с голям нефтен терминал, собственост на санкционираната от САЩ компания Роснефт. Съоръжението има ключова роля за износа на руски суров петрол и рафинирани продукти за международните пазари.

Ройтерс отбелязва, че през последните месеци украинските военни засилиха ударите си по руската инфраструктура за пренос суровини, предава БНР.

Целта е да ограничат възможностите на Русия да финансира войната и да затруднят нейните доставките за военни цели.


#войната в Украйна

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?