9 души намушкани с нож във влак на Острова, берат душа в болница
Най-малко девет души са били намушкани във влак за Кеймбриджшир, на около 80 километра от Лондон. Властите съобщават, че има двама арестувани, пише BBC.
"Десет души са в болница, като девет се смята, че са с животозастрашаващи наранявания след намушкването на борда на услугата в 18:25 от Донкастър до Кингс Крос", съобщи полицията.
Инцидентът е станал между гарите Стивънидж и Питърбъро, като всички влакови линии са спрени поради инцидента, а LNER призова хората да "не пътуват" поради "голямо смущение" в движението.
Пътниците казаха пред Sky News, че намушкването е започнало 10 минути след като влакът е напуснал Питърбъро, и че ранени хора са били забелязани да тичат през влака.
