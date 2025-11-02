  • Instagram
9 души намушкани с нож във влак на Острова, берат душа в болница

БТА
Най-малко девет души са били намушкани във влак за Кеймбриджшир, на около 80 километра от Лондон. Властите съобщават, че има двама арестувани, пише BBC.

"Десет души са в болница, като девет се смята, че са с животозастрашаващи наранявания след намушкването на борда на услугата в 18:25 от Донкастър до Кингс Крос", съобщи полицията.

Инцидентът е станал между гарите Стивънидж и Питърбъро, като всички влакови линии са спрени поради инцидента, а LNER призова хората да "не пътуват" поради "голямо смущение" в движението.

Пътниците казаха пред Sky News, че намушкването е започнало 10 минути след като влакът е напуснал Питърбъро, и че ранени хора са били забелязани да тичат през влака.

#Великобритания

