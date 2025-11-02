Двамата украински моряци от кораба-фантом избягали от Путин, руското ВМФ им дало хляб и вода и ги пуснало

Запалихме двигателя, вдигнахме котвата и избягахме от Русия. Това разказа пред Maritime.bg капитанът на кораб VIVA 962 (IMO: 8878764), който миналата седмица се появи край нос Емине, а по-късно бе задържан и насочен към рейда на Бургас.

Мъжът се представи като Владимир и обясни, че проблемите с построения през 1993 г. кораб започнали още при анексирането на Крим от Русия — събитие, което украинецът от Измаил не приема и до днес. „Това е Украйна!“, заяви той в ексклузивно интервю, проведено от репортер на Maritime.bg от лодка в акваторията на Бургаския залив.

По думите му корабът е бил арестуван и задържан в Севастопол. „Там закони не съществуват“, коментира мъжът, който твърди, че са били неуспешни опитите за освобождаване на кораба на полския собственик, който го контролира през регистрирана в Панама компания. „После първи, а след това и втори агент се отказа от нас. Една вечер, в три през нощта, просто избягахме“, каза украинецът.

По думите му VIVA 962 по-късно е спрян от гранично-полицейски кораб на Русия, но след като „моряците обяснили, че плават с направление към Порт Кавказ или Новоросийск, били допуснати да продължат прехода“.

„Там престояхме още няколко седмици и когато разбрахме, че никой няма да ни обърне внимание – искат да вземат очевидно кораба, избягахме към Турция“, твърди още той.

Попитан как е възможно VIVA 962 да „избяга“ повторно и да напусне териториалните води на РФ при водени военни действия, Владимир заяви: „Пак ни настигнаха, този път голям катер на ВМФ. Направиха всичко не по законите. Дадоха ни хляб и вода. Издадоха ни предупредителен документ – да не извършваме подобно нарушение. И ни пуснаха“.

По думите му VIVA 962 първоначално плава към Турция, но после мъжете го насочват към България, защото „тук имат много приятели“.

Владимир разказва още, че са преживели два щорма в първите дни на месеца, но без проблем са се справили с прехода до България, макар по думите му VIVA 962 да е в изключително лошо техническо състояние.

Попитан дали има назначен агент у нас, той каза: „Да, Георги, не помня името на компанията“.

Според Владимир полският собственик следва да пристигне в България, за да осигури последващ ремонт на плавателния съд в Бургас. Той дори разкри, че съпругата му от Украйна вече е в южния български морски град.

„Ще ви поканим на кораба, когато всичко се оправи и сме вече на брега“, заяви украинецът. Вторият гражданин на Украйна – механик, се появи на мостика на VIVA 962, но не пожела да участва активно в разговора.

Владимир отправи благодарност към военните моряци от ВМФ на Русия, които са ги „пуснали“, към Ръководство на корабния трафик към ДППИ, на Морска администрация и Гранична полиция. „Момчетата ни транспортираха с катер от рейда до Бургас, купих си сим карта, телефон, провизии. Имаме всичко“, каза той.