Още по-топъл ноемврийски ден, 20-23°C в страната
През деня в неделя над цялата страна времето ще е с разкъсана висока облачност. Дневните температури ще са около 20-23°C.
Времето в София
Ще духа слаб югозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 2°С до 4°C. През деня, времето ще е с разкъсана висока облачност. Дневните температури ще са между 19°-21°C.
Времето в планините
Времето по планините ще е с разкъсана висока облачност. Ще духа слаб вятър от югозапад, а по високите върхове на Рила и Пирин – от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°С, а на 2000 метра – около 9°С.
Времето по Черноморието
Времето ще е с разкъсана, а сутринта и с ниска слоеста облачност. Ще духа слаб югозападен вятър. Дневните температури ще са между 18°С и 20°С. Температурата на морската вода е между 15°С и 18°С. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
Времето на Балканите
Над целя полуостров времето ще е слънчево и топло, ще започне и пренос на по-топла въздушна маса. Температурите ще се повишават.
ПРОГНОЗА: Имре Дузмат, Meteo Balkans
