Какво ни готвят звездите през ноември?

Настъпва време на стрес, честност и дълбочина: ноември 2025 година преминава под егидата на Скорпиона. А от 8 ноември Марс в Стрелец разпалва амбициите. Но не бързайте с грандиозни нови начинания: ретроградният Меркурий от 9 до 29 ноември обещава забавяния и объркване! И това са само част от влиянията.

Господарят на ноември е знакът Скорпион, а силните страни на месеца са свързани със способността да се справяме с трудности, да запазим спокойствие и сила на духа, сражавайки се с мрака. Знакът Скорпион обича честността и дълбочината, затова една от темите на месеца е търсенето на начин да отделим истината от лъжата, важното - от незначителното, както на лично, така и на обществено ниво. Управляващият планетата на Скорпиона е амбициозният огнен Марс, затова емоциите могат да излязат извън контрол, а вероятността от ескалация на конфликти нараства.

От 4 ноември Марс преминава в знака Стрелец и неговата воинствена енергия ще бъде пренасочена към мащабни проекти, амбициозни и ярки планове. Но времето за грандиозни нови инициативи още не е настъпило. Защото от 9-ти до цели 29-ти ноември Меркурий ще бъде в ретроградно движение. А това означава забавяния, грешки и застой в делата.

През ноември 2025 година Сатурн - строгата планета на границите и изпитанията, излиза от ретроградно движение на 28-и. Това ще помогне да се задвижат процеси на глобално ниво в теми, свързани със знака Риби. Например, може да се очаква преразглеждане на ситуации в зони на хуманитарни катастрофи.

Още една особеност на ноември е временното завръщане на ретроградния Уран в знака Телец. Уран ще остане в Телец за кратко - до април 2026 година, след което окончателно ще премине в знака Близнаци, където ще остане до 2033 година.

Както виждате, очаква ни много интересен, макар и не лек месец. Затова през целия ноември ще са необходими осъзнатост и фокус върху вашите задачи и цели.

Препоръки за периода от 1 до 15 ноември 2025 година

Началото на ноември е време, когато недоразуменията могат да прераснат в конфликти и да навредят на делата. Бъдете по-внимателни в деловите и личните въпроси, избягвайте ненужни спорове.

Още на 5 ноември, сряда, ни очаква важно пълнолуние в знака Телец, което едновременно ще бъде Боброва и Ловджийска Луна, а също и суперлуние!

Към края на първата десетдневка влиянието на ретроградния Меркурий ще се засилва. Има риск от грешки и измами в парични и делови въпроси. Бъдете внимателни!

От 2 до 3 ноември 2025 г.: квадратура на Венера с Юпитер

През този период са възможни проблеми в делата — например, увеличаване на разходите по непредвидени причини. Възможни са забавяния в постъпленията, разточителство, необмислени инвестиции. Вероятни са и недоразумения, които лесно могат да прераснат в конфликти. Бъдете внимателни. Също така е добре да се внимава с пътувания и запознанства по пътя.

От 2 до 6 ноември 2025 г.: тригон на Марс с Нептун, опозиция с Уран

През този период се засилват импулсивността и непредсказуемостта. Нараства вероятността от извънредни събития, инциденти. Възможни са повреди на техника, електропреносни мрежи. Трябва да се внимава с огън, взривоопасни вещества, остри и режещи предмети, както и да се пазите от кражби, грабежи, измами. Бъдете особено внимателни.

4 ноември 2025 г.: Марс преминава в знака Стрелец до 15 декември

В знака Стрелец Марс е на гости при Юпитер в стихията на Огъня. Целият период на преминаване на Марс през Стрелец стимулира грандиозни проекти. Подходящо време за изграждане на амбициозни и смели планове, за създаване на Карта на желанията. В този период могат да се решават въпроси, свързани с разширяване на бизнеса и сферите на влияние.

5 ноември 2025 г.: пълнолуние в знака Телец

Боброва, Ловджийска Луна и суперлуние. Ноемврийското пълнолуние е известно като Боброва Луна. Името идва от времето, когато хората забелязали, че под нейната светлина бобрите най-усърдно укрепват своите бентове преди дългата зима. Но тази година пълнолунието през ноември носи и името Ловджийска Луна. Обикновено това е пълнолунието, което следва веднага след жътврското пълнолуние (най-близкото до есенното равноденствие). Обикновено това е октомврийското пълнолуние. Но не и през 2025 г. През 2025 г. жътварската Луна е била на 7 октомври, затова Ловджийската се „премества“ през ноември. Така че пълнолунието на 5 ноември с право носи и двете имена. А тъй като Луната ще бъде в най-близката си точка до Земята за цялата година, това пълнолуние ще бъде и суперлуние!

Ключови думи за тази фаза на Луната: резултати, прошка, благодарност. Това е време за равносметка и освобождаване от миналото. Пълнолунието в Телец носи мощна земна енергия и стабилност. Затова, въпреки че енергията на деня не е лека, тя предразполага към почивка и съзерцание. Задайте си следните въпроси: Не бях ли прекалено обсебен от пари този месец? Тренирах ли достатъчно? Не преяждах ли, за да потисна стреса?

Основното послание на това пълнолуние: дайте нов тласък на живота си. Намерете баланс между очакванията си и това, което реално можете да промените. Напишете списък с прошки за изминалия лунен месец и го изгорете.

От 5 до 8 ноември 2025 г.: секстил на Марс с Плутон

Този период носи мощен прилив на енергия, повишена активност, страст и желание за промени. Най-трудните въпроси могат да бъдат решени, ако проявите настойчивост. Това е време на трансформации, работа на ръба на възможностите. На дневен ред излизат въпроси, които изискват незабавна намеса и решителни действия. Подходящ период за предприемачи, финансисти, политици и представители на властовите структури.

7 ноември 2025 г.: Венера преминава в Скорпион до 30 ноември

В знака Скорпион Венера е на гости при Марс в стихията Вода. През този период хората стават по-чувствителни, затова могат да се наблюдават крайности в проявата на чувства. Понякога емоциите засенчват разума — старайте се да държите емоциите под контрол. Възможен е и допълнителен паричен източник — доход благодарение на партньор. При силна и благоприятна Венера в хороскопа, това време е подходящо за инвестиции в съвместни начинания, за вземане на заем — тъй като средствата могат да се умножат.

8 ноември 2025 г.: ретрограден Уран преминава в Телец до 26 април 2026 г.

Уран временно се завръща в знака Телец, за да премине окончателно в знака Близнаци през 2026 г. В Телец Уран ще продължи да реформира теми, свързани с парите и ресурсите, тяхното съвместно използване (каршеринг, наем на електрически скутери и др.), както и трансформации чрез нови технологии (каси за самообслужване, биткойн, цифров рубла и др.).

От 7 до 9 ноември 2025 г.: квадратура на Венера с Плутон

През този период е необходимо да се контролират емоциите, тъй като всяко недоразумение или случайност може да стане причина за конфликт. Могат да излязат на преден план въпроси, свързани с издръжки, наследства и други проблеми, често свързани с финанси. Не се препоръчва вземането на важни решения, стартирането на нови проекти, воденето на преговори, подписването на договори за сътрудничество - по-добре е да се избягват всякакви финансови сделки и операции с парични средства.

9 ноември 2025 г.: Меркурий в знака Стрелец става ретрограден до 29 ноември

В периода на ретроградно движение сферите, за които отговаря тази важна планета, изискват особено внимание. Това са комуникацията, посредничеството и много други.

От 9 до 19 ноември: ретрограден Меркурий в Стрелец

Това е време за проверка на наученото през годината, на това, което е било важно от гледна точка на идеалите. Темите на дългосрочното планиране, способността да се погледне на живота от високо, ще бъдат актуални.

От 19 до 29 ноември: ретрограден Меркурий в Скорпион

Това е време, когато има шанс да се поправят минали грешки, да се преразгледа кръгът от контакти, да се намери изгубеното, да се преосмислят целите. Тъй като ретроградният Меркурий може да донесе грешки в документи, провал на договорености, закъснения и препятствия, не се препоръчва началото на нови мащабни проекти през този период.

11 ноември 2025 г.: Юпитер в знака Рак става ретрограден до 11 март 2026 г.

Юпитер, намирайки се в знака Рак - обителта на Луната, ще подложи на преразглеждане и съмнение въпроси, свързани с дома, имуществото, както и патриотизма на по-високо ниво, т.е. на ниво общество. В периода на ретрограден Юпитер не се препоръчва поемането на нови кредитни ангажименти, защото ще бъде трудно да се изпълнят. Не е най-доброто време за започване на мащабни проекти, особено международни. Не се препоръчва и въвличането в съмнителни дела. След връщането на Юпитер в директно движение, всичко тайно ще стане явно и дори преувеличено.

От 12 до 13 ноември 2025 г.: съединение на Меркурий с Марс

През този период делата и проблемите се решават енергично и конструктивно. Това, за което не е достигала сила или решителност, най-накрая се реализира. Появяват се нови идеи и варианти за решаване на задачи. Добър период за интелектуална дейност и сферата на отношенията. Появяват се нови възможности. Подходящо време за делови или спешни пътувания.

Във втората половина на ноември е добре да се държи фокус върху започнатото по-рано, да се разчистят висящи задачи, да се довършат стари проекти. В това ще помогне влиянието на ретроградния Меркурий.

20 ноември: новолуние в Скорпион

Новолунието акцентира темата за въвеждане на ред във финансовата сфера, както и в живота като цяло. Време е да си припомним минали грешки и да преразгледаме целите си. След 29 ноември ще има шанс да се справим с важни задачи. А към края на месеца е добре да се решават практически въпроси и да се планират далечни пътувания.

От 16 до 18 ноември 2025 г.: тригон на Слънцето със Сатурн и Юпитер, секстил на Меркурий с Плутон

Този период помага да се съсредоточим върху конкретна цел и да я постигнем. Добро време за дългосрочно планиране. Могат да излязат наяве дела, до които не е достигало време, може да възникне необходимост да се заемем с неотложни въпроси, отлагайки всички останали. Може да почувствате, че се проявява особена проницателност, находчивост, което позволява бързо да се справите с много въпроси.

19 ноември 2025 г.: ретроградният Меркурий се връща в знака Скорпион, където ще остане до 12 декември

Този транзит на Меркурий поражда у хората любознателност, стремеж да се докопат до истината на всяка цена. Отношенията могат да преминат през изпитания за устойчивост, тъй като при Меркурий в Скорпион хората могат да бъдат прекалено критични и несдържани в думите. Още една област, която засяга Меркурий в Скорпион - финансовата сфера. През това време се активизира пазарът на ценни книжа, банките, например, провеждат по-активни рекламни кампании, предлагайки заеми и кредити и др.

От 19 до 20 ноември 2025 г.: ретрограден Меркурий в опозиция с Уран и в тригон с Нептун

Бъдете внимателни: през този период са вероятни внезапни събития, сривове и грешки, които могат да нарушат деловия ритъм и да ви извадят от обичайната рутина. Непредвиден обрат във вече установени отношения, новини, които преобръщат представата ви за някого. Възможни са повреди на оборудване, транспорт, забавяне на доставки, провал на срещи или пътувания. Бъдете предпазливи, не вземайте решения прибързано.

20 ноември 2025 г. - новолуние в знака Скорпион

Ключови думи на фазата новолуние: ново начало, планиране, мечтаене. Новолунието в знака Скорпион е момент, в който е особено благоприятно да се замислите върху финансово партньорство - ситуации, в които вашите пари се срещат или работят с парите на други хора. Това може да бъде вашата заплата, кредитни карти и дългове, ипотека, завещание и наследство. Това е знак, че е настъпило време да се заемете с финансово планиране, както и да обмислите онези аспекти от живота си, които ви се струват рискови или прекалено напрегнати.

От 20 до 22 ноември 2025 г.: Слънце в опозиция с Уран, в тригон с Нептун

През това време може да се засили усещането за напрежение и превъзбуда. Бъдете внимателни, защото влиянието на този период може да ви подтикне към необмислени постъпки, за които по-късно да съжалявате. Повишена е опасността, свързана с електричество. Въпреки това, това е благоприятно време за обучение, себепознание, прошка към себе си и другите.

22 ноември 2025 г.: Слънцето преминава в знака Стрелец, където ще е до 21 декември

През този период се засилват оптимизмът и доброто настроение. Подходящо е да се насрочват и провеждат важни срещи, тъй като хората стават по-общителни и открити. Повишава се интересът към чужди страни и култури. Много добър момент за обучение. Нараства интересът към знанието и способността за усвояване на нова информация. Това е време, в което е добре да се обръщате с молби към началството или дори Всеената, а желанието да се помага на другите също се засилва.

От 22 до 24 ноември 2025 г.: Меркурий в тригон със Сатурн и Юпитер, Слънце в секстил с Плутон

Този период е благоприятен за сериозни дела, тъй като се повишават вниманието, прецизността и яснотата, което позволява да се избегнат грешки. Появяват се нови идеи и перспективи за тяхната реализация или за разширяване на вече съществуващи начинания. Много добро време за сключване на договори, т.к. те обещават да бъдат успешни и дългосрочни. Повишава се способността за творчество и създаване на нещо ново. Може да почувствате, че сте като генератор на енергия и че сте способни да се справите с мащабни проекти. Това е един от най-добрите периоди за поставяне на цели и стратегическо планиране.

От 24 до 25 ноември 2025 г. – съединение на Меркурий с Венера, точен аспект на 25 ноември

Общият фон на тези дни е благоприятен. Лесно се установяват лични и делови контакти, подходящо е да се занимавате с обществена дейност. Може бързо и безпроблемно да постигнете взаимноизгодни споразумения. Повишава се вероятността да получите неочаквана финансова подкрепа от близки хора. Пътуванията, предприети в тези дни, могат да се окажат успешни.

От 26 до 27 ноември 2025 г.: Венера в тригон с Юпитер и Сатурн

През този период се подобрява настроението, расте оптимизмът. Ако за тези дни са насрочени преговори, публични изяви или лекции, шансът за успех и признание е висок. Добър период за решаване на финансови въпроси. Може да се очаква подкрепа от влиятелни личности. Благоприятно време за работа с чуждестранни партньори. Късметът съпътства обществените дела и колективните начинания.

28 ноември 2025 г.: Сатурн в знака Риби отново става директен

Ретрограден е станал на 13 юли 2025 г. В астрологията Сатурн отговаря за самодисциплината, реда и границите. Това е социална планета, която оказва влияние върху обществото като цяло. Затова от този момент нататък много мащабни и дългосрочни проекти ще получат нов тласък за развитие. С връщането на Сатурн в директно движение темите на знака Риби могат да бъдат преразгледани. Това са теми като хуманитарни кризи, идеали/религия, политика и финансово-икономическа дейност, както и въпроси, свързани с водоснабдяване, нефт, лекарства, санитарни служби, лаборатории и др.

29 ноември 2025 г.: Меркурий в знака Скорпион се връща в директно движение

Меркурий най-накрая се обръща и преминава в директно движение. Това обаче не се случва мигновено. Затова за около два дни Меркурий ще бъде стационарен, преди да се устреми напред. С връщането на Меркурий в директно движение, темите на тази планета — комуникация, посредничество, предприемачество, обмен на информация и други получават особена подкрепа.

30 ноември 2025 г.: Венера преминава в Стрелец

В знака Стрелец Венера е на гости при Юпитер - в Огнен знак. Това е период на ярки емоции и чувства. Възможен е допълнителен доход от пътувания, организиране на конференции, научна и творческа дейност и др. В негативен аспект са възможни неприятности. Могат да се случат събития, които разкриват истинското лице на делови партньори или на партньора в личния живот.