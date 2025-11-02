„Политико“: Българското правителство иска от Вашингтон дерогация за "Лукойл"

България проучва възможността да поиска изключение от новите американски санкции срещу най-голямата частна руска петролна компания, съобщават двама души, запознати с темата, тъй като страната се опасява, че мерките ще доведат до тежък недостиг на горива и популистки взрив в обществото, пише европейското издание "Политико".

Президентът Доналд Тръмп обяви миналата седмица санкции срещу двете най-големи руски петролни компании – „Роснефт“ и „Лукойл“ – което накара няколко държави от ЕС, на чиято територия тези фирми оперират, спешно да търсят изключения.

В България се намира огромната рафинерия на „Лукойл“ край Бургас, която осигурява до 80% от горивата в страната. Компанията от години има огромно икономическо влияние върху балканската държава, а рафинерията е била свързвана и с използването на „вратички“ по санкционни режими на ЕС.

Сега правителството е попитало Вашингтон как точно трябва да поиска удължаване на срока преди санкциите да влязат в сила на 21 ноември, казват източниците, които са били информирани по въпроса и са поискали анонимност, за да говорят свободно по чувствителна тема.

Според тях, правителството се опасява, че санкциите могат да принудят рафинерията да спре работа, ако банките се оттеглят от услугите към съоръжението, което би довело до масов недостиг на горива и протести.

София твърди, че подобно развитие може да доведе до срив на правителството, казват източниците, и допълнително да засили подкрепата за президента Румен Радев – фигура, която някои смятат за проруска и която публично е намеквала, че може да създаде нова политическа партия.

Българското енергийно министерство отказа коментар. Президентската институция не отговори на въпросите на POLITICO.

Юлиан Попов, бивш министър на околната среда и старши сътрудник в аналитичния център Strategic Perspectives, също смята, че правителството „не е адекватно подготвено“ и „няма план за действие“ при евентуално изтегляне на „Лукойл“, което прави недостига на горива вероятен, ако не се намери решение.

По думите му, правителството трябва незабавно да премине към поемане на оперативен контрол върху рафинерията, като това бъде подкрепено от „международен комитет“ от световноизвестни юристи и експерти, които могат да помогнат на София да управлява стратегическия обект.

Въпреки това, експерти поставят под съмнение твърдението, че ако САЩ не дадат изключение от санкциите, Радев автоматично ще дойде на власт.

Това е „сплашваща тактика“ от страна на правителството, каза Илиян Василев – бивш български посланик в Русия, който сега ръководи консултантската компания Innovative Energy Solutions – с цел да се избегне бърза реакция по продажбата на рафинерията.

„Има легитимни интереси и сериозни интереси за закупуване на активите на Лукойл“, каза той и добави, че „няма нужда от паника.“