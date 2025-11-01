Скандал в РСМ! Цеца пя с българското знаме на сцената, спряха концерта й ВИДЕО

Скандал с международен привкус спря концерта на сръбската попфолк легенда Цеца Величкович в северномакедонския град Велес. На видео, което се разпространява "вирусно" в социалните мрежи, изпълнителката на "Трепни" в един момент се загръща на сцената с българското знаме.

Това предизвика бурно недоволство сред част от публиката в спортна зала "Гемиджии", която започна да я освирква и да скандира "Срам!" и "Това е Македония!", а някои от посетителите възмутено напуснаха залата, пише местният сайт "Аеродромци".

Цеца обаче продължи да пее, загърната в родния ни флаг на фона на негодуванието на публиката, а в един момент мъж го свали от гърба й и го хвърли зад сцената. След това той се опита да успокои с жестове с ръце развълнувалата се тълпа.

Към този момент няма официално изявление от организаторите, а обществеността очаква реакция от самата певица, пише още северномакедонското издание.