Откриха мъртъв мъжа, застрелял жена си с 4 куршума

Откриха мъртъв мъжа, застрелял жена си с 4 куршума
Намериха 54-годишният убиец на 45-годишната Стиляна от денонощния магазин на улица „Цар Симеон“ в София. Той се е укрил и се е самоубил на улица "Пиротска" на метри от местопрестъплението.

Търговският обект се намира в близост до пресечката с ул. „Инж. Иван Иванов“, а жертвата е била на работа през нощта. Мъжът я посетил в малките часове. Между двамата възникнал конфликт, при което той извадил пистолет и я застрелял хладнокръвно. Криминалистите са озадачени от факта, че четрътият изтрел в главата е контролен, т.е. мъжът е целял смъртта й на 100%. След стрелбата е избягал и се укрива и по-късно също е намерен мъртъв, сюобщава „Телеграф“.

Тялото на жертвата е открито от майка й, която отишла сутринта в магазина, след като не успяла да се свърже с нея по телефона. Тя е подала и сигнал в полицията за убийството. Застреляната жена е позната в района, отворила е денонощния магазин за алкохол и цигари през 2021 г. Към онзи момент още е била в добри отношения с убиеца си, който е бил неин съпруг, твърдят запознати.

#убийство #самоубийство #София

