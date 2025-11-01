"Револют" спира да работи с левове от 17 декември

Платформата за разплащане "Револют", която е доста популярна и използвана в България, обяви, че ще спре да предоставя услуги в лева от 17 декември 2025 г., съобщава "Сега".

"Вашата сметка в лева ще бъде закрита и всеки останал баланс в лева, който държите, ще бъде конвертиран в евро на тази дата. Ако все още нямате сметка джоб в евро, такава ще бъде създадена автоматично. Няма да можете да изпращате банкови преводи в BGN от 27 ноември 2025 г. или да получавате банкови преводи в BGN от 10 декември 2025 г. Това е необходима корекция поради преминаването на страната към евро и актуализациите на системата, изисквани от нашите партньори за плащания", съобщиха от компанията.

От "Револют" уверяват, че всички останали услуги, карти и разплащания ще продължат да функционират без промяна.

Към момента не е уточнено дали превалутирането в евро ще бъде извършвано по фиксирания курс на БНБ.