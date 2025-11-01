  • Instagram
Прекратиха дербито на Пловдив, удариха с бутилка вратаря на "Ботев"

Стопкадър/Диема Спорт
Дербито между отборите на "Локомотив" и "Ботев" в Пловдив от 14-ия кръг на Първа лига беше спряно временно в края на първото полувреме. Причината - хвърлени предмети от трибуна „Бесика“ на стадиона на „черно-белите“.

Бутилка с минерална вода удари по главата вратаря на „канарчетата“ Даниел Наумов, който падна на земята.

Медицинският щаб на гостите не позволи на Наумов да продължи срещата, а от неговия отбор вече бяха взели решение, че няма да го заменят.

От "Локомотив" не бяха съгласни с решението на съдията Драгомир Драганов, но в крайна сметка дербито на Пловдив няма да продължи, съобщава Gong.bg.


