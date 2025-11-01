Десетки хиляди почетоха паметта на загиналите на жп гарата в Нови Сад
Десетки хиляди се събраха в сръбския град Нови Сад, за да почетат паметта на загиналите при срутването на козирката на жп гарата точно преди една година.
В 11:25 часа местно време - моментът, в който стана инцидентът във втория по големина сръбски град, участниците във възпоменателния митинг запазиха мълчание, което продължи 16 минути - по една минута за всяка от 16-те жертви.
Сръбските студенти - основни инициатори на протестите с искане за правосъдие за виновните за инциденти, подчертаха, че това е мирен митинг и призоваха желаещите да се включат да дойдат без свирки и плакати и да съблюдават мълчанието. Хората се събираха по всички главни пътища, площади пазари, както и в студентския град.
