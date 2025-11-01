Убитата жена в София - застреляна с 4 изстрела от мъжа си

Майката на убитата бизнесдама в София е в шок от гледката, на която е станала свидетелка на кървавата сцена. Тя се натъкнала на трупа на дъщеря си, след като слязла до магазина, който се намира на столичната ул. "Цар Симеон". Поредното разкритие е, че жената е убита от мъжа си.

Познати разказаха, че двамата са се разделили наскоро. Според хората в района, преди няколко години отново имало разрив в отношенията им и временна раздяла. Тогава на улица "Цар Симеон", където е и магазинът, превърнал се в местопрестъпление, е запалена колата й. А заподозрян - бил именно мъжът й, разказват живеещи наоколо.

Магазинът за алкохол и цигари съществува от няколко години. Фирмата на жертвата е регистрирана през 2021-а година. Обикновено магазинът е работил до около 20.00-21.00 часа. Той самият също е идвал до магазина, но рядко. Майка й и голямата й дъщеря били често тук.

Жената е застреляна с четири куршума, един от тях попаднал в главата й. Това изненадало криминалистите, тъй като подобни контролни изстрели обикновено се правят от професионалисти при поръчкови убийства.



Убиецът все още се издирва.