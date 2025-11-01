  • Instagram
МОК отказа акредитация на Стефка Костадинова за Олимпиадата в Кортина

МОК отказа акредитация на Стефка Костадинова за Олимпиадата в Кортина
Стефка Костадинова е била извадена от списъка с акредитации на Международния олимпийски комитет (МОК) за Зимните олимпийски игри 2026 г. в Милано и Кортина д’Ампецо, съобщи БГНЕС, позовавайки се на свои източници.

Решението идва след като МОК официално призна избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет (БОК). Така Костадинова, която загуби изборите през март с 33 на 48 гласа, няма да може да участва като длъжностно лице на игрите.

Според информацията, Костадинова е опитала да получи пропуск заедно с бившия генерален секретар Белчо Горанов, но и на двамата е било отказано.

След изборите за председател на БОК последваха жалби и съдебни спорове, които все още не са приключили окончателно. Въпреки това, Софийският градски съд вчера потвърди избора на Лечева като законен – решение на първа инстанция.

Продължаващите вътрешни конфликти в Българския олимпийски комитет може да доведат до санкции от МОК, включително риск българските спортисти да участват под неутрален флаг на игрите.

Финансовите преводи към сметките на БОК вече са временно спрени, докато се изясни правният статут на ръководството.


