  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +15
Пловдив: +8 / +18
Варна: +10 / +15
Сандански: +13 / +17
Русе: +10 / +17
Добрич: +8 / +14
Видин: +11 / +17
Плевен: +10 / +19
Велико Търново: +6 / +17
Смолян: +4 / +9
Кюстендил: +9 / +14
Стара Загора: +8 / +15

Мистерия: Арестуваха мъж, живеещ в палатка на Пирин, оказа се "мъртъв" от 2013-а

  • Сподели в:
  • Viber
Мистерия: Арестуваха мъж, живеещ в палатка на Пирин, оказа се "мъртъв" от 2013-а

Pixabay
A A+ A++ A

Случай без прецедент в Пиринско! Мъж от Русе, живеещ на палатка в Пирин планина над Банско, бе арестуван след сигнал от служители на парк "Пирин". Проверка разкри шокираща истина.

Планинарят е обявен за мъртъв още през 2013 година, след като години наред е бил издирван у нас и в чужбина. Това съобщава Struma.com, позовавайки се на свои източници. Служителите на парка забелязали, че мъжът със странна външност и поведение упорито не напуска палатката си, въпреки ниските температури.

След проверка самоличността му била установена и станало ясно, че той притежава издаден смъртен акт от преди повече от 12 години!

Все още няма конкретна информация кой е мистериозният "мъртвец".

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?