Мистерия: Арестуваха мъж, живеещ в палатка на Пирин, оказа се "мъртъв" от 2013-а

Случай без прецедент в Пиринско! Мъж от Русе, живеещ на палатка в Пирин планина над Банско, бе арестуван след сигнал от служители на парк "Пирин". Проверка разкри шокираща истина.

Планинарят е обявен за мъртъв още през 2013 година, след като години наред е бил издирван у нас и в чужбина. Това съобщава Struma.com, позовавайки се на свои източници. Служителите на парка забелязали, че мъжът със странна външност и поведение упорито не напуска палатката си, въпреки ниските температури.

След проверка самоличността му била установена и станало ясно, че той притежава издаден смъртен акт от преди повече от 12 години!

Все още няма конкретна информация кой е мистериозният "мъртвец".

