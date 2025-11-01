Диана Дамянова предизвика Радев: Да си казва новогодишната реч и да излиза на терен

Коалицията е стабилна, икономиката расте, но бюджетното разхищение и политическият натиск на опозицията могат да подкопаят постигнатото. Това заяви пред БНТ пиар експертът и политически анализатор Диана Дамянова. Тя отправи сериозна критика към президента Румен Радев и към левицата, като подчерта, че управляващите запазват контрол в трудна среда.

"Коалицията се успокои от временния взрив, който имаше от това преформатиране. Стабилна е, в страната има икономически растеж, но това е единствената добра новина. Оттам нататък започват лошите, защото с това голямо раздаване, не знам до какъв хаос и бардак могат да ни докарат“, заяви Дамянова.

По думите й, въпреки усилията на правителството да запази финансова стабилност, опасността от прекомерно харчене остава. "Администрацията има невероятна способност да расте, но продължава да има привилегирован режим. И сега се оказва, че частният сектор ще бъде натоварен и с повишаване на осигуровките с 2%“, каза тя.

Според анализаторката именно по-добрата дисциплина в управлението ще определи дали страната ще избегне хаос в бюджета.

Дамянова посочи, че БСП най-стриктно успява да реализира своите цели, като оказва натиск върху правителството в лява посока. В същото време приветства работата на Делян Добрев по отношение на „Лукойл“, наричайки действията му „правилни стъпки“, които ограничават корупционни практики.

"Държавната собственост е раковото образование, което поражда корупция“, подчерта анализаторката, отбелязвайки, че усилията на управляващите за прозрачност и контрол в енергийния сектор са правилният път напред.

Политическият анализатор насочи критиките си и към президента Румен Радев, когото призова „да излезе на терен“. "Президентът Румен Радев не е конкуренция на ПП-ДБ, но за мен най-доброто, което може да направи, е да излезе на терен. Да произнесе новогодишната си реч и да излезе на терен, защото неговото задължение е речта за Нова година", каза Дамянова.

Тя допълни, че Радев се стреми да запази ореола си на държавен глава без реална политическа отговорност: "Борисов и Пеевски няма да допуснат Радев да отиде на избори, докато носи ореола на държавен глава. В свое лице той вижда спасител на нацията, но всеки в България се вижда като спасител на нацията."

С думите си Дамянова очерта контраста между последователната работа на управляващите и популизма на опозицията и президента, като акцентира върху нуждата от дисциплина и разум в управлението, за да се запази стабилността на държавата.