Подробен седмечен хороскоп от 3 до 9 ноември

Овен

За вас тази седмица ще бъде период на вътрешна стабилизация и натрупване на ресурси. Общата прогноза сочи необходимостта да обърнете внимание на материалната сфера и въпросите, свързани с безопасността. Ще почувствате остра нужда да подредите своето пространство — както физическо, така и емоционално. Това е прекрасно време да прегледате залежали вещи, да внесете ред в документите или да преразгледате бюджета си. Ви очаква дълбоко удовлетворение от процеса на съзидание и укрепване на своя фундамент. Външните събития може да изглеждат забавени, но това е измамно впечатление — вътре във вас се извършва важна работа.

Любовната сфера през тази седмица е оцветена в топли, чувствени тонове. Ще ви се иска не страстни признания, а по-скоро тактилен контакт, уютна атмосфера и взаимно доверие. За обвързаните Овни това е идеален период за романтична вечеря на свещи или съвместен избор на предмети за интериора, които ще направят дома ви още по-уютен. Самотните представители на знака могат да привлекат вниманието на човек, който ще оцени тяхната надеждност и изтънчен вкус. Запознанството е вероятно в спокойна обстановка — може би в антикварен магазин или в кафе с изискана кухня.

В професионалната дейност акцентът се измества към планомерност и надеждност. Ще успеете да напреднете в решаването на въпроси, които изискват търпение и прецизна работа. Не се стремете към моментални резултати — вашата сила е в устойчивостта. Ръководството ще забележи и оцени вашата добросъвестност. Възможни са финансови постъпления, свързани с предишна работа или дългосрочни инвестиции. Не се поддавайте на провокации от колеги, предлагащи съмнителни авантюри — вашият път е проверен и стабилен.

Здравето ви е пряко свързано с качеството на почивката и храненето. През тази седмица особено уязвими могат да бъдат гърлото и шията. Препоръчва се да консумирате повече топла храна и напитки, да избягвате течение. Разходките с умерено темпо в парка или гората ще бъдат много по-полезни от интензивни тренировки в задушна зала. Слушайте сигналите на тялото си — то ясно ще ви покаже от какво има нужда. Възможно е да ви се прииска да вземете релаксираща вана с ароматни масла или да посетите масажист.

Телец

През тази седмица ще усетите мощен енергиен импулс, който ще ви подтикне към активни действия и нови начинания. Общият фон благоприятства смелите решения и прямотата, но е важно да насочите своя плам в конструктивна посока, за да избегнете ненужни конфронтации. Може да ви посети вдъхновение, свързано с големи проекти или пътувания, но за тяхната реализация ще е необходимо внимателно планиране. Не бързайте — позволете на събитията да се развиват естествено и така ще извлечете максимална полза от възможностите.

В сферата на любовта и отношенията настъпва период на ярки емоции и страстни признания. Самотните Телци може неочаквано да се окажат в центъра на вниманието, където мимолетен поглед може да прерасне в нещо повече. За тези, които са в двойка, седмицата ще донесе желание за разнообразяване на съвместното време с екстремни или просто необичайни занимания. Съвместен поход в планината или участие в спортно състезание ще укрепят връзката ви. Проявете инициатива в изразяването на чувства — партньорът ви ще бъде приятно изненадан от тази внезапна емоционална щедрост.

Що се отнася до работа и кариера, настъпва време да демонстрирате лидерските си качества. Колеги и ръководство подсъзнателно ще търсят някой, който да поеме отговорност и да поведе екипа напред. Не пропускайте този шанс да се проявите. Възможни са леки напрежения с висшестоящи лица поради различия във възгледите, но увереността ви в собствената правота ще ви помогне да защитите позицията си. Възможно е да се появи изгодно предложение за сътрудничество, свързано с пътуване или работа с чуждестранни партньори.

Здравето ви ще изисква внимание към режима на физическа активност. Излишъкът от енергия може да доведе до преумора, ако не му осигурите редовен изход. Идеалното решение ще бъдат интензивни тренировки, бягане или силови упражнения. В същото време съществува риск от дребни травми поради бързане или невнимание — бъдете предпазливи при работа с техника и при придвижване из града. Обърнете специално внимание на качеството на съня — именно през нощта тялото ви ще възстановява изразходваните през деня сили.

Близнаци

Седмицата обещава на Близнаците повишена комуникативна активност и информационен поток. Общият фон благоприятства всякакви форми на обмен на данни: преговори, кореспонденция, обучение, кратки пътувания. Ще бъдете в центъра на събитията, като успявате едновременно да реагирате на съобщения, да участвате в разговори и да генерирате нови идеи. Въпреки това съществува риск от разсеяност и загуба на концентрация върху главното. Постарайте се да структурирате деня си, за да не се изгубите в море от второстепенни задачи. Възможно е да ви осени неочаквано прозрение по време на случаен разговор.

В любовните дела на преден план излиза интелектуалната връзка и лекотата в общуването. Ще ви бъде интересно с човек, който може да поддържа оживен разговор и да оцени вашия остър ум. Самотните Близнаци имат всички шансове да завържат ново запознанство по време на пътуване, обучителен семинар или просто в опашка, започвайки разговор по някоя новина. За съществуващите двойки това е време за приятен съвместен отдих, изпълнен с шеги, съвместно гледане на интересен филм или посещение на литературна изложба. Избягвайте прекалената бъбривост — понякога е по-добре просто да помълчите и да изслушате партньора си.

Работата и кариерата през този период ще бъдат свързани с обработка на голямо количество информация, водене на документация и общуване с колеги. Ще можете блестящо да се проявите като преговарящ или посредник, изглаждайки конфликт и намирайки компромис. Възможно е да ви възложат провеждането на презентация или представителна функция. Бъдете готови за това, че плановете ще се променят по няколко пъти на ден — вашата гъвкавост и адаптивност ще бъдат ключови предимства. Не е изключено предложение за съвместяване на основната дейност с преподаване или консултиране.

Здравето ви е пряко свързано със състоянието на нервната система. Информационното претоварване може да доведе до безсъние, чувство на тревожност и разсеяност. Изключително важно е да си давате почивки, съзнателно ограничавайки потока от новини и социални мрежи. Полезни ще бъдат дихателни практики и упражнения за релаксация. Разходките на чист въздух без конкретна цел, просто за смяна на обстановката, ще ви помогнат да се презаредите. Обърнете внимание на здравето на белите дробове и ръцете — не пренебрегвайте загрявката, особено ако работите дълго време на компютър.

Рак

Тази седмица за Раците ще премине под знака на дълбоки емоции и интуитивни прозрения. Общият фон благоприятства потапянето във вътрешния свят, анализа на преживяното и грижата за близките. Ще бъдете особено чувствителни към настроенията на околните, буквално ще улавяте тяхното състояние. Това ви прави прекрасен събеседник и опора за приятелите, но може и да ви изтощава. Важно е да намирате време за уединение и възстановяване на силите в позната, комфортна обстановка. Възможно е да ви се прииска да прегледате стари снимки или да се свържете с роднини, с които отдавна не сте общували.

Сферата на любовта и отношенията се оцветява в много топли, грижовни тонове. Ще ви се иска не страст, а по-скоро емоционална близост, доверие и усещане за дом до любимия човек. За обвързаните Раци това е време да изразите привързаността си чрез малки знаци на внимание — да приготвите любимо ястие, да прегърнете просто така, да създадете атмосфера на пълно приемане. Самотните представители на знака могат да срещнат човек, който ще им вдъхне чувство на защитеност и спокойствие. Запознанството е вероятно на място, свързано с дома или семейството, или чрез роднински връзки.

В професионалната дейност на преден план излизат задачи, изискващи фин подход, деликатност и внимание към детайлите. Ще можете блестящо да се проявите в работа с клиенти, кадрови въпроси или в сфери, свързани с грижа и обслужване. Колегите подсъзнателно ще се обръщат към вас за съвет и морална подкрепа. Възможно е да ви поверят конфиденциална информация. Не поемайте прекалено много чужди проблеми, иначе до края на седмицата може да почувствате емоционално прегаряне. Вашата надеждност ще бъде забелязана и високо оценена.

Здравето на Рака е тясно свързано с емоционалното му състояние. През тази седмица е възможно обостряне на хронични заболявания на фона на преживявания. Основно внимание трябва да се обърне на стомаха и храносмилателната система като цяло. Хранете се редовно, предпочитайте топла, домашна храна, избягвайте бързото хранене и експерименти с диети. Психологичното равновесие ще се поддържа добре чрез спокойни активности: ръкоделие, плуване, йога. Добър ефект ще окажат водни процедури — релаксираща вана с билки или просто почивка край водоем.

Лъв

През тази седмица Лъвовете ги очаква период на повишена видимост и творческа самореализация. Общата прогноза предвещава възможност да се окажете в светлината на прожекторите, макар и в тесен кръг. Ще излъчвате увереност и харизма, привличайки погледи и интереса на околните. Това е прекрасно време за публични изяви, представяне на таланти и смели заявления за себе си. Но бъдете готови, че не всички ще оценят вашия блясък — възможна е критика или завист от страна на малко познати хора. Не позволявайте това да развали настроението ви.

В любовната сфера цари атмосфера на романтика, театралност и ярки жестове. Ще ви се иска да възхищавате и да бъдете възхищавани. Самотните Лъвове могат да станат обект на нечие обожание, може би дори прекалено настойчиво. Бъдете избирателни, но не отблъсквайте онези, които искрено се интересуват от вас. За установените двойки настъпва време за истинско излизане — посещение на театър, концерт или модерен ресторант ще ви накара отново да се почувствате като кралска двойка. Не се скъпете на комплименти и щедри знаци на внимание.

Професионалната дейност обещава да бъде динамична и резултатна. Ще успеете да привлечете вниманието на ръководството към своите проекти и идеи. Смело поемайте лидерска роля в работните процеси — вашата енергия ще зареди колегите. Възможни са успехи в сфери, свързани с изкуство, развлечения, работа с деца или реклама. Не е изключено получаване на премия или публично признание на заслугите ви. Но внимавайте да не надцените силите си и да обещаете повече, отколкото можете да изпълните — репутацията ви сега е по-ценна от моментния ефект.

Здравето ви изисква внимание към сърдечно-съдовата система и гръбначния стълб. Емоционалните колебания и излишъкът от активност могат да доведат до повишено кръвно налягане или болки в гърба. Задължително намирайте време за пълноценна почивка след енергийни изблици. Полезни ще бъдат упражнения, укрепващи мускулите на гърба и подобряващи стойката. Позволете си малки радости, които да стоплят душата, но внимавайте да не прекалявате със сладкото и тонизиращите напитки. Вашето тяло се възстановява най-добре чрез радост и чувство на удовлетворение.

Дева

За Девите тази седмица ще бъде време на практичност, анализ и стремеж към съвършенство. Общият фон благоприятства решаването на конкретни задачи, въвеждането на ред в различни сфери от живота и оптимизацията на процеси. Ще усещате нужда да систематизирате всичко, което ви попадне — от работни файлове до съдържанието на собствения хладилник. Това ще ви донесе дълбоко морално удовлетворение. Но съществува риск да се увлечете в дреболии и да пропуснете цялостната картина. Периодично се откъсвайте от детайлите, за да оцените напредъка си като цяло.

Любовта и отношенията през тази седмица изискват яснота и взаимно служене. Няма да ви интересуват толкова страстни признания, колкото реални действия, доказващи надеждността на партньора. За обвързаните Деви това е добро време да обсъдите битови въпроси, да разпределите задълженията или да се заемете с нещо полезно — например пазаруване или планиране на бюджета. Така ще се почувствате като истински екип. Самотните Деви може да обърнат внимание на човек, когото срещнат в делова обстановка, в поликлиника или на място, свързано с грижа за здравето.

Работата и кариерата през този период са вашата стихия. Вниманието към детайли, критичното мислене и способността да структурирате информация ще бъдат особено ценени. Ще можете да откриете грешка, която всички са пропуснали, или да предложите блестящ план за оптимизация на работния процес. Това е прекрасно време за работа с документи, отчети, провеждане на изследвания. Колегите ще се обръщат към вас за съвет, оценявайки вашия практичен ум. Стремете се да не бъдете прекалено критични в общуването, за да не ви възприемат като педант. Заслугите ви ще бъдат забелязани, макар и без бурни аплодисменти.

Здравето ви е пряко свързано с режима на деня и храненето. През тази седмица уязвима може да се окаже нервната система поради склонност към перфекционизъм и тревожност за дреболии.

Възможни са проблеми с храносмилането на фона на стрес. Изключително важно е да се храните балансирано, по едно и също време, като включите достатъчно количество фибри в менюто си. Полезни ще бъдат умерени физически натоварвания като пилатес, спортно ходене или плуване. Постарайте се да ограничите потока от информация преди сън, за да дадете на мозъка си възможност да си почине. Редът в мислите ще доведе до ред и в тялото.

Везни

За Везните тази седмица ще бъде период на интензивни вътрешни преобразования. Общата прогноза показва, че ви очаква среща с нещо тайнствено или скрито от погледа. Ще усещате мощен енергиен подем, желание да стигнете до същността на нещата и да разгадаете чужди тайни. Това е време за завършване на стари цикли и освобождаване от онова, което вече е изживяло своето. Външно може да изглеждате спокойни, но вътре във вас ще кипи истинска работа. Възможно е да преразгледате жизнените си приоритети и да направите важни, съдбоносни изводи.

Любовната сфера през тази седмица е оцветена от страст, ревност и желание за тотално сливане. Повърхностните отношения няма да ви удовлетворят — ще ви е нужна или пълна отдаденост от партньора, или нищо. За обвързаните Везни това е период на проверка на връзката чрез откровени, макар и трудни разговори. След като преминете през това, ще достигнете ново ниво на доверие. Самотните представители на знака могат да се сблъскат с магнетично привличане към човек, който ще им се стори загадъчен и силен. Запознанството е вероятно в тайнствена, дори тъмна обстановка или в момент на силно емоционално напрежение.

В професионалната дейност на преден план излизат въпроси на доверие, конфиденциалност и управление на ресурси. Ще можете блестящо да се проявите в кризисна ситуация, при водене на преговори или в сфери, свързани с изследвания, аналитика и финанси. Способността ви да виждате слабите места в проектите ще ви направи незаменими. Възможно е да получите информация, която ще ви даде сериозно предимство. Използвайте я мъдро — не за разрушение, а за съзидание. Не е изключено да решите дългогодишен проблем, който ви е тежал дълго време.

Здравето ви изисква особено внимание към психосоматиката. Потиснати емоции и стрес могат да се проявят като възпалителни процеси, проблеми в гинекологията или урологията, както и обостряне на хронични заболявания. Изключително важно е да давате изход на напрежението чрез интензивни, но контролирани физически натоварвания: силови тренировки, бойни изкуства, бягане. Това ще помогне да трансформирате разрушителната енергия в съзидателна. Полезни ще бъдат и практики, свързани с вода: плуване, контрастен душ, посещение на баня. Слушайте тялото си — то ще ви подскаже от какво има нужда.

Скорпион

През тази седмица Скорпионите ще усетят силна потребност от хармония, баланс и естетическо удоволствие. Общият фон благоприятства дипломацията, изграждането на устойчиви връзки и наслаждението на красивото. Ще се стремите да се обградите с приятни хора, изящни предмети и приглушени, меки цветове. Възможни са приятни запознанства с хора от света на изкуството или с такива, които споделят вашия вкус. Но бъдете готови да вземете важни решения, при които ще трябва да избирате между два еднакво привлекателни варианта. Доверете се на интуицията си, а не само на логиката.

В любовната сфера цари дух на романтика, красота и взаимно възхищение. Ще ви се иска идеални отношения, лишени от грубост и дисхармония. Самотните Скорпиони могат да срещнат човек, който ще ги покори с обаяние, изискани маниери и чувство за стил. Запознанството е вероятно на изложба, в театър, моден бутик или просто на красиво място. За двойките това е време на естетическо сближаване: съвместно посещение на вернисаж, избор на нов интериор за дома или просто разговор за високо изкуство с чаша хубаво вино ще ви помогне отново да почувствате духовна близост.

Професионалната дейност ще бъде свързана с общуване, търсене на компромиси и работа в екип. Ще можете да се проявите като миротворец при възникване на конфликти между колеги. Вашите дипломатически способности ще помогнат за сключване на изгодна сделка или изграждане на отношения с труден клиент. Възможни са успехи в сфери, свързани с красота, мода, дизайн и юриспруденция. Не е изключено да ви помолят да организирате събитие или да поемете представителни функции. Умението ви да представите себе си и ситуацията в най-добра светлина ще бъде високо оценено.

Здравето ви изисква внимание към баланса между труд и почивка. През тази седмица са възможни проблеми, свързани с бъбреците и отделителната система. Важно е да поддържате оптимален воден режим, като приемате достатъчно количество чиста вода. Състоянието на нервната система също се нуждае от защита — избягвайте шумни компании и конфликтни ситуации, които ви изкарват от равновесие. Най-доброто лекарство ще бъде всичко, което носи естетическо удоволствие: слушане на класическа музика, разходки по живописни места, общуване с приятни хора. Красотата наистина ще спаси света — и преди всичко вашия.

Стрелец

През тази седмица Стрелците ги очаква период на разширяване на хоризонтите и търсене на смисъл. Общият фон благоприятства всичко, свързано с далечни пътувания, обучение, междукултурен обмен и философски размисли. Ще ви тегли към нови знания и приключения, възможно е спонтанно желание да заминете на пътешествие или да се запишете на лекции по интересна тема. Вашият оптимизъм и вяра в доброто ще бъдат на висота, което ще ви помогне да привличате позитивни хора и благоприятни възможности. Но внимавайте да не давате обещания, които няма да можете да изпълните.

В любовните отношения на преден план излизат общността на възгледите и стремежът към свобода. Ще ви бъде интересен партньор, с когото можете да мечтаете за бъдещето, да градите грандиозни планове или да се впуснете в спонтанно пътуване. Самотните Стрелци могат да срещнат своята половинка там, където най-малко очакват — на летището, по време на лекция по чужд език или на събитие, свързано с други култури. За двойките това е време да внесат свежест в отношенията: планиране на съвместно пътуване, изучаване на нещо ново заедно или просто разговор за най-смелите ви мечти.

Професионалната дейност обещава да бъде динамична и перспективна. Възможни са командировки, важни преговори с чуждестранни партньори или работа по проекти, които ще изведат компанията ви на ново ниво. Вашият ентусиазъм и способност да виждате перспективата са заразителни — ще можете да поведете колегите. Това е прекрасно време за подаване на заявления за грантове, търсене на инвеститори или започване на обучение за повишаване на квалификацията. Не се страхувайте да се захванете с мащабни задачи, които на другите изглеждат невъзможни. Вашата вяра в успеха е най-силният ви коз.

Здравето ви е пряко свързано с активността и оптимизма ви. През тази седмица уязвима може да се окаже зоната на бедрата и черния дроб. Продължителното седене на едно място не е препоръчително — необходимо ви е движение, най-добре на чист въздух. Идеални ще бъдат конни разходки, каране на велосипед или пешеходен туризъм. Избягвайте прекомерната консумация на мазни храни и алкохол — дайте почивка на черния си дроб. Вашата енергия се възстановява най-добре чрез смяна на впечатленията и общуване с интересни хора. Тъгата и рутината са вашите най-големи врагове тази седмица.

Козирог

За Козирозите тази седмица ще бъде период на концентрация върху дългосрочни цели и кариерни амбиции. Общата прогноза сочи необходимостта да проявите отговорност, дисциплина и стратегическо мислене. Ще виждате ясно стъпалата, водещи към вашия връх, и методично ще започнете да се изкачвате по тях. Това е време за планиране, съставяне на ясни алгоритми за действие и отказ от всичко, което не служи на основната ви цел. Може да ви обземе чувство на известна тежест и самота по пътя към успеха, но това е цената за бъдещите постижения.

Любовната сфера през тази седмица изисква сериозност и определеност. Мимолетните романи и празните разговори няма да ви интересуват. Ще оценявате потенциалния или настоящ партньор според неговата надеждност, амбиции и способност да бъде опора. За обвързаните Козирози това е време за обсъждане на общи планове за бъдещето, може би свързани с покупка на недвижимост или кариерни промени. Самотните представители на знака могат да привлекат вниманието на човек, който е по-възрастен или заема по-високо социално положение. Запознанството е вероятно в делова обстановка или на място, символизиращо стабилност.

Професионалната дейност излиза на преден план. Това е пикът за демонстрация на вашата компетентност, трудолюбие и издръжливост. Ръководството ще ви възприема като човек, на когото може да се разчита в най-сложните ситуации. Не е изключено повишение, получаване на по-сериозни отговорности или успешно завършване на многомесечен проект. Вашият авторитет ще расте неотклонно. Но не забравяйте за човешкото общуване с колегите — иначе може да започнат да ви възприемат като безчувствена машина за постигане на цели.

Здравето ви изисква внимание към опорно-двигателния апарат, особено към коленете и ставите. Тежки натоварвания без подходяща загрявка могат да доведат до травми. Полезни ще бъдат упражнения за разтягане, плуване, изкачване на стълби. Уязвима може да се окаже и кожата — възможни са обостряния на съществуващи проблеми или прекомерна сухота. Емоционалното напрежение има склонност да се натрупва и да се проявява като скованост в раменете и гърба. Редовен масаж или посещение на баня ще помогнат за освобождаване на мускулните блокажи. Помнете, че тялото ви е също проект, който изисква инвестиции и грижа.

Водолей

През тази седмица Водолеите ги очаква прилив на оригинални идеи, общуване с приятели и участие в колективни проекти. Общият фон благоприятства всичко нестандартно, прогресивно и технологично. Ще усещате вдъхновение, свързано с изобретения, научни открития или хуманитарни мисии. Мисленето ви ще бъде особено независимо — ще ви се иска да рушите стереотипи и да вървите срещу системата. Това може да предизвика неразбиране от страна на консервативно настроени хора, но ще привлече съмишленици в обкръжението ви. Възможно е неочаквано запознанство, което ще преобърне представите ви за нещо важно.

В любовната сфера на преден план излизат интелектуалната и приятелската основа. Ще ви е нужен партньор, който преди всичко е приятел и съюзник, с когото можете да споделяте най-щурите си идеи. Самотните Водолеи могат да срещнат интересен човек в приятелски кръг, на тематичен митинг или онлайн — в общност по интереси. Общуването ще започне с увлекателна дискусия и постепенно ще прерасне във взаимна симпатия. За съществуващите двойки това е време да внесете елемент на приятелство и съвместно творчество — започнете необичайно хоби или планирайте оригинално пътуване.

Професионалната дейност ще бъде свързана с иновации, работа в екип и използване на най-новите технологии. Ще можете да предложите революционно решение на стара проблематика, което ще изненада колегите. Това е прекрасно време за работа в IT сектора, телекомуникации, наука или обществени организации. Не е изключено да получите покана за участие в уникален, експериментален проект. Способността ви да виждате бъдещето и да се откъсвате от остарели модели ще бъде вашият основен капитал. Общувайте, обменяйте идеи — вашата мрежа от контакти е ваш ресурс.

Здравето ви изисква внимание към кръвоносната система и нервните окончания. Продължителното стоене в една поза, особено пред компютър, може да доведе до изтръпване на крайниците и крампи. Задължително правете раздвижване на ръцете и краката. Възможни са и проблеми със съдовете на краката — старайте се да не седите с кръстосани крака. За баланса на организма ви е необходима редовна, но ненатоварваща активност: колоездене, плуване, танци. Психологичното равновесие ще зависи от усещането за свобода — ако се почувствате в капан от правила и задължения, това може да провокира невроза.

Риби

За Рибите тази седмица ще бъде период на фини емоции, творчески прозрения и засилена интуиция. Общата прогноза сочи, че ще ви бъде достъпно онова, което е скрито за другите — подсъзнателни мотиви на хората, тайни течения на събитията. Ще усещате потребност от уединение, мечтателност и съзерцание. Това е прекрасно време за занимания с изкуство, музика, медитация или благотворителност. Може да ви привлече водата — намерете време да посетите морския бряг, река или просто да вземете релаксираща вана. Внимавайте да не се потопите прекалено дълбоко в света на мечтите, за да не изгубите връзка с реалността.

Любовната сфера през тази седмица е оцветена в романтични, понякога дори илюзорни тонове. Ще ви се иска идеална, приказна любов, лишена от груб материализъм. Самотните Риби могат да се влюбят в образ, а не в реален човек, или да срещнат някого в много необичайна, почти мистична обстановка — край водоем, насън или по време на творческо занимание. За двойките това е време на дълбоко емоционално и духовно сближаване. Съвместно слушане на музика, посещение на художествена галерия или просто разговор от сърце на свещи ще ви помогнат да почувствате пълно сливане на душите. Проявете състрадание и разбиране.

Професионалната дейност ще бъде свързана с вдъхновение, работа в уединение и задачи, изискващи фин подход. Ще можете блестящо да се проявите в творчески професии, психология, фандрайзинг или сфери, свързани с помощ на хора. Способността ви да усещате скритите нужди на клиенти или колеги ще ви направи незаменими. Възможно е да пожелаете да работите от дома или в тих, уединен ъгъл на офиса. Не поемайте прекалено много рутинни задължения — те ще изтощят енергията ви. Доверявайте се на предчувствията си при вземане на работни решения.

Здравето ви е пряко свързано с психологическото ви състояние и качеството на почивката. През тази седмица уязвими могат да се окажат стъпалата и лимфната система. Полезно е да ходите боси по трева или пясък, да си правите масаж на ходилата. Избягвайте преохлаждане на краката. Възможно е обостряне на алергични реакции или повишена чувствителност към лекарства и алкохол. Тялото ви ще сигнализира за проблеми чрез умора и апатия — това е знак, че трябва да си дадете почивка и да възстановите силите си. Най-доброто лекарство ще бъде сънят, съзерцанието на красивото и общуването с природата, особено с водната стихия.