Светквицете вече носят радиация

Гръмотевицата – един от най-мощните електрически феномени на планетата – се оказва много по-опасна, отколкото мислехме. Учени от NASA, ESA и University of Bergen потвърждават, че някои светкавици излъчват мощни изблици на гама-лъчи – най-високоенергийната форма на радиация, позната на човека.

Радиоактивни светкавици

Феноменът се нарича Terrestrial Gamma-ray Flash (TGF) – „земен гама-лъчев изблик“. Той се случва, когато електрическото поле вътре в бурен облак ускорява електроните до почти светлинна скорост. При сблъсък с въздушни молекули те излъчват гама-лъчи – същите, които идват от свръхнови звезди и черни дупки. „Земята буквално имитира космоса,“ казва д-р Мартин Уебър от NASA Goddard Center. „Във всеки момент над нас се случва мини ядрен взрив – само че естествен.“

Колко мощни са те?

Гама-изблиците от светкавици са толкова силни, че могат да бъдат засечени от спътници в орбита. Един импулс продължава само милисекунда, но излъчва енергия, равна на експлозия от няколко килограма TNT. За сравнение – това е десетки пъти повече енергия, отколкото изразходва гръмотевична буря за цял ден радиовълни.

Опасност за самолетите

Гама-лъчите се излъчват на височина между 10 и 15 км – точно където летят самолетите. Пилоти съобщават за неочаквани смущения в електрониката по време на полети през активни гръмотевични фронтове. Засега няма доказателства за риск за пътниците, но учените предупреждават, че дългосрочното облъчване може да има ефект върху авиацията.

След гама-изблика, въздухът временно става йонизиран – създават се краткотрайни радиоактивни изотопи като азот-13 и кислород-15, които се разпадат за минути. Те не представляват опасност за хората, но променят локално електрическите свойства на атмосферата.

Гръмотевици като мини реактори

„Всеки бурен облак е лаборатория с милиарди волтове енергия,“ казва проф. Йонас Ериксен от University of Bergen. „Доскоро мислехме, че това е просто мълния. Сега знаем, че това е природен ускорител на частици.“

NASA вече работи по мисията ASIM-II, която ще наблюдава бурите от Международната космическа станция, за да разбере колко често се случват гама-изблици и дали влияят на климата.