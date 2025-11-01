  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +20
Пловдив: +9 / +20
Варна: +10 / +20
Сандански: +13 / +20
Русе: +10 / +21
Добрич: +8 / +20
Видин: +11 / +20
Плевен: +10 / +21
Велико Търново: +6 / +21
Смолян: +4 / +14
Кюстендил: +9 / +18
Стара Загора: +8 / +19

Застреляна в главата: Подробности за среднощното убийство в София

  • Сподели в:
  • Viber
Застреляна в главата: Подробности за среднощното убийство в София

Стопкадър/НОВА
A A+ A++ A

Жена, собственичка на магазин, беше убита тази нощ в центъра на София. Престъплението е станало в търговския обект на ул. "Цар Симеон", в близост до пресечката с ул. " Инж. Иван Иванов". Извършителят се издирва, още не е открит, а криминалистите цяла нощ събираха улики от местопреспъплението.

Жената притежавала магазина, но понякога давала и нощни смени в него. В малките часове на нощта пристигнал мъж, с когото тя в миналото имала отношения. Последвал конфликт, а той извадил пистолет и я застрелял. Оборотът не е откраднат. След убийството мъжът е избягал. В момента се укрива, предава 24 часа.

От Спешна помощ уточниха, че сигналът за инцидента е подаден в 22:59 ч. Екипът е пристигнал на място осем минути по-късно, но само е констатирал смъртта на жената. По първоначални данни тя е била на 45 години и е била застреляна в главата.




#убийство #София

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Криминални
Последно от Криминални

Всички новини от Криминални »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?