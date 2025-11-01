Социалките завряха! Крясъци, закани и юмруци в Биг Брадър (ВИДЕО)

Нещо невиждано в историята на „Биг Брадър“ се случи снощи! В ефира на Нова телевизия бе излъчен един от най-напрегнатите моменти в Къщата, след като Иван напълно губи контрол, нахвърли се върху друг съквартирант и в пристъп на ярост опита да избяга през входната врата.

По кадрите, излъчени в промото на епизода, се вижда как той крещи, тряска врати и отказва да се успокои, докато съквартирантите се опитват панически да го спрат. „Пуснете ме, не издържам повече!“ – чува се да вика участникът, видимо извън себе си.

Минути по-късно Стефан Стоянов също избухва – хвърля микрофона и тръгва право към Иван. „Много време те търпях как ми говориш!“ – изкрещява той, преди ситуацията да излезе напълно извън контрол.

В излъчените по време на предаването кадри става ясно, че с цялата си ярост Иван хуква към Стоянов, но е спрян навреме от останалите съквартиранти преди да се нахвърли с юмруци върху него.

Крясъците и заканите от устата на Иван не спират, а мъжете едва го удържат, докато блъска по стените и вратите на Къщата заявявайки, че "Ако това беше навън, щеше да умреш".

Социалните мрежи вече кипят – феновете на формата искат реакция от Нова телевизия и наказание за агресията. „Това вече минава границата!“, „Къде са охранителите?“ и „Иван има нужда от помощ, не от зрелище!“ – гласят част от стотиците коментари под постовете на шоуто. Зрителите съветват Стоянов да заведе дело срещу съквартиранта си за заплахите и проявената агресия.



