Един-единствен суперуспешен ден през ноември, но има и други добри, ето кои са

През ноември няма чак толкова много особено успешни дни, но има добри дни, които спокойно могат да се използват за реализиране на значими проекти и за начало на нещо ново.

Единственият наистина благоприятен ден за всякакви дела ще бъде 25 ноември. На 25 ноември ще се наблюдава рядко астрологично съвпадение на благоприятни фактори, затова този ден е най-добрият през ноември за важни начинания. Решителността и дисциплината ще ни бъдат осигурени от Луната в Козирог, която също така ще направи контактите с авторитетни личности резултатни. Петият лунен ден е гаранция за финансов успех, особено по отношение на инвестиции и други вложения. Може спокойно да си поставяте цели, да се захванете с отложени проекти и да действате уверено.

Добри дни през ноември ще бъдат също:

1 ноември — ден на победи с много мощна енергетика, с която трябва да се борави внимателно. Всичко в този ден правете осъзнато, като обмислите процеса докрай и набележите ясен резултат. Може да разширявате сферите на дейност, да затвърждавате вече постигнати позиции.

3 ноември — ден на баланс между натрупания опит и потенциала. Сега може да действате активно, обединявайки възможностите: това е онзи рядък случай, когато възможностите не противоречат на желанията. Това е ден на проявление на кармата, всяка информация, която достига до вас, е сигнал или знак. Прекрасен ден за общуване и работа в група.

4 ноември — ден за прочистване, когато спокойно може да се освободите от връзки, задължения и дела, които разпиляват сили и средства, пречейки да се съсредоточите върху главното. Добър ден за упорита работа — всяко усилие ще донесе добър резултат.

6 ноември — ден за планиране на печалби, решаване на финансови въпроси, укрепване на социалното и материалното положение. Смело правете важни покупки или се поглезете с нещо, което отдавна сте желали. Но не реагирайте на провокации: не си струва да влизате в конфликти и да изяснявате отношения.

18 ноември — ден на особена астрологична хармония. Благодарение на Луната в Скорпион у човека се засилва интуицията и способността да прониква в същността на сложни въпроси. А 28-ият лунен ден е идеално време за съзерцание. Затова, ако трябва да обмислите нещо задълбочено, направете го именно днес. Но резки действия и решителни стъпки е по-добре да се избягват.

26 ноември — прекрасен ден за интелектуална, научна и иновативна дейност. Посветете го на общуване с единомишленици и събиране на важна информация. Може да планирате изяви на конференции и да насрочвате интервюта. Бъдете внимателни при работа с електроуреди и избягвайте обръщения към официални институции.