Президентът: Само партията, която лично аз обявя, може да бъде моя партия

“Движението „Трети март“ и Движението за президентска република и всякакви други производни нямат нищо общо с мен и с президентската институция. Хората, които се представят за организатори на мои партии, които събират пари от мое име - са измамници и подставени лица на олигархията. Само партията, която лично аз обява, може да бъде моя партия“, заяви президентът Румен Радев.

На въпроса близо ли сме до такъв момент, той отговори: "Хората настояват."

Държавният глава коментира и бюджета.

„Управляващите признаха без свян, че са манипулирали статистиката и с това оправдават някои неадекватни решения, които взимат през годината. Задлъжняването е факт, и ще го плащаме всички. Те посрещнаха с фанфари конвергентния доклад, но с мълчание срока за внасяне на бюджета и това издава, че задачата е да се прикрие голямата дупка в бюджета и той да се сведе с много гимнастика до 3% дефицит“, заяви Радев.

За износа на горива Радев каза, че забраната е необходима превантивна мярка.

„Тя обаче закъсня, но най-важната задача на правителството е да не допусне липса на горива и ценови шок, защото това ще подейства негативно на икономиката, на бита на хората и може да доведе до трудно предвидими последствия“, заяви още Радев.

Относно ротацията президента изказа остра критика:

„Политическата класа все повече затъва в блатото на беззаконието, издевателствата на Конституцията започнаха с методичната реформа на сглобката, която въведе т. нар. и от мен „Домова книга“ - партиите да си предават щафетата на властта, дори когато обществото ги бламира и настоява за предсрочни избори. И сега всяка ново назначение, преди всичко на НС, е попълване на „Домовата книга“ с потенциални бъдещи служебни премиер. Краткият престой на Наталия Киселова на чело на НС ще се запомни с това, че грубо погази закона с отказа да бъде разгледано моето предложение за референдум и това го направи преподавател по Конституционно право.“







