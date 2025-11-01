  • Instagram
Убийство в центъра на София

Мъж е убит тази нощ в София. Криминална полиция е имало в центъра на София и голям район е бил отцепен.

Местото на трагичния инцидент, където е станало убийството, е улица “Цар Симеон“ в близост до пресечката с булевард “Инженер Иван Иванов“, съобщават от СДВР, цитирани от БНР.

В денонощен магазин за алкохол и цигари в района мъж е извършил криминалното престъпление, а след това е избягал. На място пристигнали осем полицейски автомобила и бус на криминалистичната лаборатория.

Все още няма повече информация за причините за убийството и коя е жертвата.

Извършителят, който е около 50-годишен, се издирва.

По непотвърдена информация жертвата е жена, собственичка на магазина, която от време на време е давала и нощни смени. В малките часове на нощта пристигнал мъж, с когото тя в миналото имала оттношения. Последвал конфликт, а той извадил пистолет и я застрелял. Оборотът не е откраднат, допълват от "24 часа".

Извършителят, който е около 50-годишен, се издирва.




#убийство

