Ръководителят на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) Василий Малюк заяви, че украински служби са унищожили един от трите руски комплекси за балистични ракети със среден обсег „Орешник“ на територията на Русия.

„Досега никога не сме споменавали това публично. Но можем да кажем, че един от трите комплекса „Орешник“ беше успешно унищожен на тяхна територия – на полигона Капустин Яр (ракетен военен полигон в Русия) – от силите на ГУР, СБУ и СВР. Унищожението беше сто процента успешно, операцията беше изключително успешна. За това беше докладвано единствено на президента на Украйна, а също така знаеха и няколко президенти на други държави“, заяви Малюк по време на брифинг с президента на Украйна Володимир Зеленски.

По думите му операцията е била проведена „в момент, когато названието „Орешник“ още изобщо не беше известно в широки кръгове“.

„Това стана по времето, когато името „Орешник“ не се използваше публично. А и руснаците тогава все още не заплашваха с тези ракети. Ако не се лъжа, това беше през лятото на 2023 година“, добави ръководителят на СБУ.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски, след като изслуша Малюк, заяви, че по онова време руските войски са разполагали с три комплекса „Орешник“, като един от тях е бил използвана за удар по военния завод „Южмаш“ в Днипро на 21 ноември 2024 г.

Изявлението на ръководителя на СБУ Василий Малюк относно унищожаването на руския ракетен комплекс „Орешник“ преди две години е откровена лъжа и дезинформация. Това заяви в интервю за портала News.ru членът на Комитета по отбрана към Държавната дума, пенсионираният генерал-лейтенант Виктор Соболев. Той подчерта, че по този начин Киев отчаяно се опитва да запази финансовата подкрепа от европейските страни:

„Смятам, че думите на Малюк за унищожаването на „Орешник“ са пълна дезинформация, по-точно казано — откровена чиста лъжа. Това по принцип е невъзможно“, заяви Соболев. Генерал-лейтенантът подчерта, че подобни стратегически обекти се охраняват надеждно както от терористи, така и чрез средства за противовъздушна отбрана, а според него ръководителят на СБУ „вече няма с какво да се похвали“.

Какво представлява ракетата "Орешник“?

Разкрити са малко подробности за оръжието, но анализаторите в областта на отбраната смятат, че „Орешник“ е подобрена версия на руската РС-26 "Рубеж“, разработена за първи път през 2011 г.

Обявявайки ракетата през ноември 2024 година, руският президент Владимир Путин заяви, че "Орешник“, е ново изобретение, което западните системи за противовъздушна отбрана не биха могли да прехванат.

"Орешник“ е проектиран да носи ядрени оръжия. Путин обаче заяви, че по време на атаката срещу Днепър тя не е въоръжена с ядрена бойна глава.

"В бойни условия беше проведено изпитание на една от най-новите руски ракетни системи със среден обсег. В този случай с неядрена хиперзвукова версия на балистична ракета“, каза руският лидер в реч на живо на 21 ноември 2024 година.