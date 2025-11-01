  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +11 / +20
Пловдив: +9 / +20
Варна: +10 / +20
Сандански: +13 / +20
Русе: +10 / +21
Добрич: +8 / +20
Видин: +11 / +20
Плевен: +10 / +21
Велико Търново: +6 / +21
Смолян: +4 / +14
Кюстендил: +9 / +18
Стара Загора: +8 / +19

Напрежение след побой над фелдшер, роднини окупираха Спешното във Враца

  • Сподели в:
  • Viber
Напрежение след побой над фелдшер, роднини окупираха Спешното във Враца
A A+ A++ A

Фелдшер на 66 години е нападнат и удрян от роднини на пациент при посещение на адрес в криводолското село Краводер. Медикът работи към филиала на Центъра за спешна медицинска помощ в Криводол.

По първоначална информация роднини на пациента, за който е подаден сигнал за стомашно неразположение, са нанесли удари по главата на фелдшера, защото той им е отказал да ги качи в линейката.

При прегледа е установено, че пациентът трябва да бъде транспортиран до лечебно заведение.

На пострадалия медик е оказана лекарска помощ в Спешното отделение на МБАЛ "Христо Ботев" във Враца.

Родните на пациента са направили опит да продължат саморазправата с фелдшера в болницата, но тя е била предотвратена от полицаи. По случая е образувано досъдебно производство.

Продължава работата по установяване на участниците в нападението и последвалите действия.


#Врачанска болница #Врачанско

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Закон и ред
Последно от Закон и ред

Всички новини от Закон и ред »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще повлияе ли регулирането на скоростта с ТОЛ камери на ПТП?