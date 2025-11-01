Напрежение след побой над фелдшер, роднини окупираха Спешното във Враца

Фелдшер на 66 години е нападнат и удрян от роднини на пациент при посещение на адрес в криводолското село Краводер. Медикът работи към филиала на Центъра за спешна медицинска помощ в Криводол.

По първоначална информация роднини на пациента, за който е подаден сигнал за стомашно неразположение, са нанесли удари по главата на фелдшера, защото той им е отказал да ги качи в линейката.

При прегледа е установено, че пациентът трябва да бъде транспортиран до лечебно заведение.

На пострадалия медик е оказана лекарска помощ в Спешното отделение на МБАЛ "Христо Ботев" във Враца.

Родните на пациента са направили опит да продължат саморазправата с фелдшера в болницата, но тя е била предотвратена от полицаи. По случая е образувано досъдебно производство.

Продължава работата по установяване на участниците в нападението и последвалите действия.



