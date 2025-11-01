В Украйна се задава "криза посред кризата"

Разрушаването на газодобивните и електроразпределителните съоръжения заплашва с голяма "криза посред кризата" в Украйна в близките месеци, предупреди координаторът на хуманитарните дейности на ООН в страната Матиас Шмале.

В рамките на този месец Русия нанесе най-малко седем мащабни удара в Полтавска и Харковска област, с които унищожи по-голямата част от добива на газ - основното средство за отопление в големите градове.

Матиас Шмале:

"Ако идната зима се окаже много по-студена от миналата, както се очаква, ако разрушаването на енергийната инфраструктура продължи и темпът на възстановяването на щетите не съумее да застигне темпа на разрушенията, хората, които живеят в многоетажни блокове в градовете близо до фронта - градове като Запорожие, Харков и Днипро - могат да се окажат дни наред без ток и вода. Няма никаква надежда, че с наличните ресурси ще можем да се отзовем на такава криза. Не съм сигурен, че някой е изобщо е подготвен за такова нещо."

Според световната организация броят на социално уязвимите хора в окупираната част на Украйна също е висок - поне около 1 милион, каза координаторът на ООН.

В Украйна като цяло броят на цивилните жертви от началото на тази година е с 30 процента по-висок, отколкото през 2024-та. Около една трета от тях са загинали вследствие от атаки с дронове. От бойните действия на руснаците страда все повече и здравеопазването:

Матиас Шмале:

"Колегите ни от Световната здравна организация регистрираха 364 атаки над здравни заведения в Украйна между януари и октомври 2025 година. това също е увеличение спрямо миналата година. Тези дни бе обстреляна детса болница в Херсон."



