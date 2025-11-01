Ноември започва със слънце и дъх на златна есен

Днес ще е слънчево с разкъсана висока облачност, преди обяд на места в равнините ще има мъгла. Ще бъде почти тихо или със слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София – около 20°. Атмосферното налягане е и ще се задържи малко по-високо от средното за месеца.



По Черноморието ще е предимно слънчево, преди обяд на отделни места с намалена видимост. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18° и 20°. Температурата на морската вода е 16°-18°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.



В планините ще е слънчево със слаб вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17°, на 2000 метра – около 10°.

В неделя ще бъде предимно слънчево и почти тихо или със слаб югоизточен вятър. Рано сутринта на места в низините и котловините ще се образува мъгла или ниска облачност, до обяд ще се разсеят. През деня ще има и разкъсана висока облачност. Минималните температури слабо ще се повишат и ще са предимно между 5° и 10°, а максималните ще бъдат между 18° и 23°, по-ниски в местата с по-дълго задържала се мъгла.

В понеделник денят също ще започне със слънчево време, сутринта на места в низините и котловините отново с мъгла или ниска облачност; вятърът ще остане слаб, но от югозапад. През втората половина на деня ще започне промяна на времето. Видимостта ще се подобри, но облачността от запад-северозапад ще се увеличава и вплътнява, до края на деня на места и ще завали дъжд. Вятърът ще се ориентира от запад, към вечерта от северозапад и ще се усили.