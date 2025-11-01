Експерти: Опашки пред банките ще се извият още през януари

Опашки пред банките може да се окажат ежедневие още в първите седмици на 2026 година, предупреждават финансисти. Според данни на Българската народна банка (БНБ), само през септември домакинствата са внесли в банковата система над 325 млн. лв., като най-сериозен е ръстът на депозитите в евро.

Експертите свързват това с приближаването на България към еврозоната и желанието на хората да избегнат струпвания и чакане при обмяната на валута след въвеждането на еврото.

"Там автоматично ще се обърнат от левове в евро и мисля, че това е най-добрият вариант. Тегленето и плащането с карта ще се улесни“, казва Елена Бояджиева, която вече е преместила спестяванията си в банка. Съпругът ѝ Филип допълва: „Защо трябва да се редим на опашки, когато е много по-лесно?“

През септември влоговете са се увеличили с една трета спрямо същия месец на 2024 г., а след публикуването на конвергентните доклади на 4 юни, редица банки дори временно премахнаха таксите за депозити.

Тихомир Тошев, кредитен консултант: "Все още малка част от кеша, който хората държат вкъщи, е внесен в банки. Но този процес вече доведе до ръст на депозитите. Обикновено растежът е 7–9% годишно, а сега е над 12%. Мнозина ще чакат януари, за да сменят левовете си и тогава ще се образуват опашки."

Увеличават се и депозитите в евро – през септември те възлизат на над 334 млн. лв., повече от двойно спрямо предходния месец.

Обменът на левове в евро ще бъде безплатен през първите шест месеца след приемането на еврото, а след това безсрочно и без такса ще се извършва само от БНБ.

Въпреки това експертите прогнозират, че много българи ще продължат да държат спестяванията си в брой, поради липса на доверие или ниски лихви.

Пенсионерката Катя Мездричка казва: "Ние сме бедни хора, едва изкарваме от месец до месец.“

Стоименка Мазурска добавя, че минималните пенсии не позволяват реално спестяване.

Лихвите по депозитите остават ниски, особено в големите банки, където доходността е между 0 и 3%, докато по малките банки офертите достигат до 3% за влогове в евро.

Към края на септември жилищните кредити са над 30 млрд. лв., което е ръст от 27% за година, а потребителските кредити наближават 21 млрд. лв.



