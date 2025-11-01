Мъск: С армия роботи ще освободя света от труда и бедността

Илон Мъск сподели поредната си ексцентрична глобална идея. Вместо отчет за доставките на електромобили, той представи визия за бъдеще, в което хуманоидни роботи и безпилотни таксита ще създадат общество, в което хората няма да работят и бедността ще изчезне завинаги.

По време на тримесечния отчет на Tesla, милиардерът загърби продажбите и се концентрира върху перспективите на два проекта – роботите Optimus и услугата за роботакси Cybercab.

Мъск увери, че точно те ще изградят света, в който хората ще бъдат освободени от труда, а бедни повече няма да има.

По думите на Мъск, пълномащабното производство на хуманоидни роботи ще започне още в края на следващата година. Тези машини, както твърди предприемачът, ще могат да извършват хирургически операции, въпреки че по-рано ставаше дума само за дейности във фабрики и грижи за хора.

Инвеститорите обаче останаха разочаровани от липсата на прогнози за доставките на електромобили, като Мъск целенасочено измести акцентите върху "новата епоха на роботизация". Отделно внимание той отдели на развитието на роботакситата, които, по думите му, ще предизвикат "шокираща вълна". Милиони автомобили Tesla могат да станат напълно автономни след актуализация на софтуера, а стартирането на услугата в САЩ ще започне от град Остин и още 8–10 големи града. Мъск планира да произвежда по 2 милиона роботаксита годишно.

Предприемачът свърза успеха на своите проекти и с личния си финансов план. Той помоли акционерите да одобрят десетгодишна програма за компенсация на стойност до един трилион долара, заявявайки, че без това няма да може да "държи под контрол" бъдещата си армия от роботи и да реализира мащабната си визия за бъдещето.



