Колко ще ни струват зимните гуми? От днес стартира Акциия "Зима"

От днес започва акция "Зима" в цялата страна. Тя е свързана с безопасността, както на водачите на моторни превозни средства, така и на пешеходците през студените месеци. А на този фон остават около 2 седмици до момента, в който всички шофьори трябва да са подготвили автомобилите си за предстоящия зимен сезон.

Въпреки ниските температури през тази есен има все още водачи, които не са сменили летните със зимните гуми. Очаква ли се увеличение на цените при смяната на гумите и какви точно гуми трябва да изберем за автомобила си?

"Нас ни изненада всички тази година ранното застудяване, но това донесе до голяма степен и полза, защото повече хора започнаха да се подготвят за зимния сезон. Голяма част от хората не са си сменили летните гуми със зимни и моят съвет е да го направят по-бързо, защото дневните температури не са толкова отправна точка, колкото сутрешните", това каза в "Денят започва" Марин Сираков - представител на център за гуми.

Марин Сираков препоръча да не се взимат втора употреба зимни гуми, защото са с неясни качества.

Ръст на цените при зимните гуми има, поясни той.