Тайните на руския сенчест флот - как се печелят милиарди чрез заобикаляне на санкции?

Как европейски собственици на кораби поддържат руския сенчест флот и печелят милиарди от това? Мащабно журналистическо разследване разкрива схемата. То доказва, че собственици на кораби от Западна Европа са спечелили над 6 милиарда долара от продажбата на 230 застаряващи танкера на сенчестия флот на Русия. Разследването е координирано от платформата от Нидерландия „Следвай парите“ и е осъществено с медии от Белгия, Дания, Германия, Гърция, Италия, Норвегия, Нидерландия и Обединеното кралство. Проектът спечели наградата „Дафне Каруана Галиция“ на Европейския парламент за 2025 г.

Повече от една трета от танкерите от руския сенчест флот, транспортиращ руски петрол, са били притежание на собственици от западни държави - същите, които наложиха санкции на Русия заради войната в Украйна. Вместо да бъдат предадени на скрап, старите кораби са били продадени на изключително висока цена, разказа специално пред БНТ нидерландската журналистка Бирте Шохаус, която е част от екипа, провел разследването.

Бирте Шохаус, разследващ журналист: "​Нашият проект се казва "Тайните на сенчестия флот" и ние искахме да разберем как петролните танкери, които Русия използва, за да избегне санкциите, стават част от сенчестия флот. Проведохме разследване кой продава тези кораби на сенчестия флот. Основното заключение е, че от 600 плавателни съда от сенчестия флот повече от една трета са продадени от западни собственици. Собственици на кораби от Западна Европа са спечелили над 6 милиарда долара от продажбата на 230 застаряващи танкера на руския сенчест флот. И това е много".

Разследването разкрива сложна мрежа с европейско участие в заобикалянето на санкциите от страна на Русия. Проследени са членове на екипажи на 60 кораба и дружества в европейски държави, включително осем агенции за набиране на екипаж за сенчестия флот, действащи в рамките на европейските граници. Журналистите правят откритието, че 20 такива агенции са базирани в Украйна.

Бирте Шохаус, разследващ журналист: "Интересното беше, че хората, които продават тези кораби, казват и всъщност имат право, че продажбата на тези танкери не е незаконна. Защото не ги продават директно на Русия, а на други компании и държави, след което по тайни пътища в крайна сметка стават част от сенчестия флот.

Разследването започва от нидерландската платформа "Следвай парите", но постепенно се присъединяват 13 новинарски редакции и 40 журналисти. Съчетавайки традиционната разследваща журналистика с анализ на данни и сателитно проследяване, те изследват сложни структури на корпоративна собственост, анализират моделите на корабоплаване и показват човешката цена на тази търговия.

Бирте Шохаус, разследващ журналист: "Тръгнахме от този въпрос - кой продава тези кораби. След това започнахме да търсим информация от платформите и партньорите, които познаваме - дали искат да се присъединят към това разследване и те откликнаха. Ние от "Следвай парите" събрахме доста данни, включително сателитни данни, данни за морския трафик, които споделихме с партньорите си. Казахме им - вижте каква е ситуацията във вашата държава, кои компании са замесени. Сами нямаше да можем да направим. Журналистите от определени страни знаят много по-добре кой стои зад тези компании, кои са замесени. Така че в тези страни могат да идентифицират собствениците, които продават корабите".

Освен всичко, плавателните съдове представляват рискове за околната среда, защото работят като част от непрозрачни структури на собственост, често без подходяща екологична застраховка. Голямата база данни, които журналистите успяват да съберат, са част от предизвикателството по време на разследването.

Бирте Шохаус, разследващ журналист: "От една страна, трябваше да потвърдим данните, да сме сигурни, че са верни, че това, което сме открили е вярно. Става дума за много пари. Трябваше да разберем на каква цена се продават тези кораби, наистина ли са част от сенчестия флот. Друга трудност беше, особено за страните с много собственици на кораби, каквато е Гърция, че те бяха заплашвани, правният екип се тревожеше дали информацията е коректна и да не могат да стигнат до нас".

Проектът "Тайните на сенчестия флот" спечели наградата на името на малтийската разследваща журналистка Дафне Каруана Галиция в конкуренция с други девет финалисти в конкурса, организиран от Европейския парламент.

СНИМКИ: БНТ

