CNN: Пентагонът е одобрил доставката на "Томахоук" за Украйна, но крайното решение е на Тръмп

Пентагонът е дал зелена светлина на Белия дом да предостави на Украйна далекобойни ракети "Томахоук", след като е преценил, че това няма да се отрази отрицателно на складовите запаси на САЩ, оставяйки окончателното политическо решение в ръцете на президента Доналд Тръмп, съобщи CNN, позовавайки се на американски и европейски представители, запознати с въпроса.



Тръмп заяви по-рано този месец по време на работен обяд с украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом, че предпочита да не предоставя ракетите на Украйна, защото "не искаме да даваме неща, от които се нуждаем, за да защитим страната си".



Обединеният щаб е информирал Белия дом за оценката си по-рано този месец, точно преди Тръмп да се срещне със Зеленски, като украинският президент настоява за ракетите, които дамогат да бъдат насочвани по-ефективно към петролни и енергийни съоръжения дълбоко на територията на Русия, посочва още CNN.



Оценката е окуражила европейските съюзници на САЩ, които вярват, че Съединените щати имат по-малко извинения да не предоставят ракетите, съобщиха пред CNN двама европейски служители.



Тръмп също така заяви само дни преди срещата си със Зеленски, че САЩ имат "много ракети "Томахоуки", които потенциално биха могли да дадат на Украйна.



С оглед на това американски и европейски представители са били изненадани, когато Тръмп драматично промени тона си дни по-късно, заявявайки по време на откриващите си думи на работен обяд в Белия дом със Зеленски, че САЩ "се нуждаят от Томахоук". След това той каза на Зеленски при закрити врати, че САЩ няма да ги предоставят – поне не засега.



Решението на Тръмп дойде ден, след като той разговаря по телефона с руския президент Владимир Путин, който каза на Тръмп, че ракетите "Томахоук", които могат да ударят големи руски градове като Москва и Санкт Петербург, няма да имат значително въздействие върху бойното поле, но ще навредят на отношенията между САЩ и Русия, съобщи CNN.



Белият дом и Пентагонът не отговориха на исканията за коментар на американската телевзионна мрежа.



Тръмп не е свалил напълно ракетите от дневния ред, съобщиха преди това източници пред CNN, а администрацията е изготвила планове за бързото им предоставяне на Украйна, ако Тръмп даде заповед. През последните седмици Тръмп също така е толкова разочарован от нежеланието на Путин сериозно да обмисли мирните преговори, че миналата седмица одобри нови санкции на САЩ срещу руските петролни компании и отмени, засега, планираната среща с Путин в Будапеща.





