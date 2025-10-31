Историк: Забраната на Хелоуин е излишен шум

Историкът Йордан Миленов критикува излишния медиен шум около забраната на празнуването на Хелоуин в някои български общини. В интервю за "България сутрин" по БНТ днес той заяви, че противопоставянето между Хелоуин и Деня на народните будители е изкуствено и ненужно.

"Вдига се излишен шум. Някакъв кмет забранил празника. Знаем от историята, че всяка една забрана води до популяризиране, излишно популяризиране на дадено нещо", каза Миленов. Той подчерта, че медийният шум в последните дни е напълно излишен.

Древните корени на Хелоуин

От историческа гледна точка Хелоуин има своите корени в древните вярвания на народите от Британските острови, още от IV век преди новата ера. "Това е свързано с общението на човека с отвъдния свят, което го има и в гръцката митология", обясни историкът.

Той подчерта, че демоничността на човешката личност е постоянно повтарящ се мотив в културата. "Един постоянно повтарящ се мотив, който срещаме на какви ли не места, включително и при Фройд, Юнг - демоничността на човешката личност, опитът на тези демони, които са в нас, да бъдат озаптени. Човечеството от зората на своето съществуване се опитва да се бори с това нещо", каза Миленов.

Денят на будителите - отговор на духовната криза

В България Денят на народните будители се появява като своеобразен отговор на едно друго историческо предизвикателство - загубата на духовна посока след Първата световна война. Празникът се чества за първи път официално през 1922 г. по инициатива на министъра на просвещението Стоян Омарчевски, като символ на възраждане на националния дух след тежкото поражение.

"Денят на народните будители е избран на 1 ноември неслучайно - по стар стил това съвпада с 19 октомври, Деня на свети Иван Рилски. Той е небесният покровител на България. Може би първият будител, който се появява по нашите земи", отбеляза Миленов.

Будителите днес

По думите на историка всяко време има своите будители. Днешните може би не са книжовници от ранга на Паисий или Вазов, но са учители, общественици и хора на духа, които със своята работа пробуждат интереса към знанието и националната идентичност.

Изказването на Миленов идва в контекста на дебата, породен от решението на кмета на Елин Пелин да забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата на територията на общината, за да се запази фокусът върху българския празник на 1 ноември.