Агенцията за социално подпомагане е отпуснала помощ за отопление на близо 338 000 хора и семейства.
Техният брой е с близо 13 000 повече в сравнение с миналата година. Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на труда и социалната политика.
Целевата помощ е за периода от пет месеца – 1 ноември тази година до 31 март на следващата година, а размерът ѝ за целия зимен сезон е 606,70 лева, сумата е с близо 10% повече в сравнение с предходния отоплителен сезон.
Днес е последният ден, в който правоимащи от уязвимите групи и с ниски доходи могат да подават в дирекциите "Социално подпомагане" заявления за целевото подпомагане през тази зима.
