Токът за бизнеса поевтинява с почти 38% утре

При средна цена от 167,70 лева (без ДДС) за мегаватчас e търгувана днес електроенергията на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) в пазарен сегмент "Ден напред", сочат данните след затварянето на борсата. Сделките са на база утрешен ден на доставка - 1 ноември, събота.

Енергийната борса затвори вчера при средна цена от 269,03 лв. за мегаватчас. Това означава, че електроенергията за българския бизнес утре ще бъде по-евтина с 37,66 процента в сравнение с цената за днешния ден.

Средната цена на пиковата енергия (09:00-20:00 часа) за утре е 142,22 лв. за мегаватчас, докато извънпиковата енергия (01:00-08:00 ч.; 21:00-24:00 ч.) е изтъргувана при средно 193,19 лв. за мегаватчас.

Данните от БНЕБ показват, че са продадени общо 79 765,42 мегаватчаса електроенергия.

В пазарния сегмент "В рамките на деня" среднопретеглената цена на БНЕБ за 60-минутните продукти към момента е 295,64 лв. (без ДДС) за мегаватчас.

За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена към този час е 253,82 лв. (без ДДС) за мегаватчас, отбелязва БТА

