BIRD: Костадин Костадинов е окончателно осъден за клевета

Лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов е осъден окончателно да плати 5000 лева обезщетение на журналиста Васил Иванов за обида. Това съобщи сайтът BIRD на страницата си във Фейсбук, след като Върховният касационен съд (ВКС) е отхвърлил жалбата на политика преди три дни.

Делото е заведено заради публикации на Костадинов в личния му профил във Фейсбук през 2020 година. Повод за тях е излъчено тогава разследване на Васил Иванов по Нова телевизия, което засягаше къщата на партийния лидер във варненското село Константиново.

В публикациите си Костадинов нарича излъчения репортаж "поръчков", а самия журналист "зависим".

Злоупотреба със свободата на словото

Съдът е приел, че тези изявления са обидни и позорящи за журналиста. В съдебното решение се посочва, че липсва достатъчно фактическо основание, което да подкрепи оценъчните съждения на политика.

"Липсата на достатъчно фактическо основание в подкрепа на оценъчните съждения означава, че в случая има злоупотреба със свободата на словото, злонамереност и отправяне на оскърбителни лични нападки. Това е виновно и противоправно поведение", се казва в решението на съда.

По време на делото Костадин Костадинов е представил и прекратено разследване на Окръжната прокуратура във Варна, свързано с покупката на имота му, при което не са били открити нарушения. Съдът обае е приел, че това няма отношение към делото за обида, заведено от Васил Иванов.