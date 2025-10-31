Пуснаха под гаранция мъжа, сочен за собственик на нелегалните домове в Ягода

Районният съд в Казанлък промени мярката за неотклонение на 61-годишния Валентин Желев, сочен за собственик на нелегалните домове за възрастни хора в мъглижкото село Ягода. Мярката му е изменена от "домашен арест" на "парична гаранция" в размер на 7000 лева, съобщи NOVA.

Определението на съда не е протестирано от Районната прокуратура в Стара Загора и вече е влязло в сила.

Мотивите на съда

Районният съд в Казанлък е приел, че от събраните доказателства може да се направи обосновано предположение, че обвиняемият е извършил престъпленията, в които е обвинен.

Въпреки това, съдебният състав е счел, че към настоящия момент няма реална опасност Желев да въздейства върху свидетелите, да манипулира или укрие доказателства. Като мотиви са изтъкнати и постоянният му адрес и чистото му съдебно минало, което е дало основание да се приеме, че няма опасност и да се укрие.

Обвиняемият е в недобро здравословно състояние, което налага почти постоянно да посещава болнични заведения. Поради тези съображения съдът е счел, че мярката "домашен арест" вече се явява прекалено тежка и следва да бъде заменена с по-лека.

Предистория на случая

През септември Окръжният съд в Стара Загора отмени най-тежката мярка за неотклонение "задържане под стража" на Желев. Тогава съдът наложи "домашен арест" с електронно наблюдение, отново заради влошеното му здравословно състояние.

Припомняме, че в началото на юни 75 възрастни хора бяха открити в нелегални домове за възрастни хора в село Ягода.