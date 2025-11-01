Карти Таро и войната в Украйна: Как леля Фаня помага на хората да се ориентират в несигурността

Броят на зрителите расте бързо - десетки стават стотици, а след минути близо хиляда души вече гледат. Всички са се събрали с една цел: да чуят най-новите предсказания на леля Фаня за възможни руски удари по украински градове.

„Нека погледнем Киев през ноември“, казва тя по време на пряко излъчване, докато разбърква и тегли карти. „Може да има проблеми, които не са само с електричеството и газа. Виждам сериозен недостиг на вода в Киев… може би дори режим на тока.“

За мнозина в Украйна бъдещето може да се промени за миг. Тази несигурност кара някои хора да търсят отговори в таро картите - начин да намерят посока или спокойствие сред хаоса на войната. Таро тестето, символична система, която представя ключови житейски теми, избори и уроци, се е превърнало в инструмент както за гадаене, така и за самоопознаване.

Според проучване на Киевския международен институт по социология (КМИС) от 2024 година, около 43 процента от украинците вярват в различни езотерични практики: таро, гледане на бъдещето или контакти с медиуми. Жените са по-склонни да вярват в такива практики (49 процента) в сравнение с мъжете (36 процента).

Популярността на тарото далеч не се ограничава само до онлайн предавания. Из цяла Украйна професионални гадатели отчитат нарастващо търсене от хора, които търсят яснота. Една от тях, таро гадателката Громовица Бердник от Киев, описва тарото като „ключ към подсъзнанието - до онова свещено място, откъдето започват корените на всички събития“. Чрез картите, казва тя, хората могат по-добре да разберат как може да се развият обстоятелствата.

„Животът ни е като разходка из гора“, обяснява Бердник. „Натъкваме се на пънове, дерета, дори капани. Понякога не виждаме гората от дърветата. Таро е онзи водач, който ни помага да намерим пътя си.“

За Бердник тарото не е просто хоби, а част от семейното наследство. Нейната прабаба е била лечителка и гадателка, а тя възприема способността си като дар, предаден през поколенията.

Леля Фаня споделя подобна история. Тя започнала да гледа карти още като млада и нарича тарото „начин да видиш отвъд видимото - инструмент на ясновидството, чрез който можеш да усетиш какво предстои“.

Украйна има дълга традиция на духовни лечители и прорицатели в селските райони, още от времето преди тарото да се превърне в съвременно явление. Тези практики са били потискани по време на съветската епоха, но в края нa XX-ти век години, когато СССР започва да се разпада, нелегални „самиздат“ мрежи разпространяват езотерични книги и идеи, идващи от по-свободни региони като Балтийските държави и Молдова.

До края на 80-те и началото на 90-те години мистици и самопровъзгласили се духовни личности започват да се появяват из целия постсъветски свят. В Украйна Васил Чумак става известен с „лечението чрез енергия“ по телевизията, а в Русия Анатолий Кашпировски събира масови аудитории с хипноза в ефир. Въпреки скептицизма към тях, и двамата отразяват обществената нужда от надежда и смисъл в размирни времена.

Съвременните психолози посочват, че консултациите с таро гадатели в моменти на несигурност не са непременно вредни. Олга Гришун-Грищик, психолог от Чернивци, казва, че тарото може да бъде инструмент за саморефлексия, подобен на терапевтични методи за изследване на вътрешния свят.

„Картите са по същество метафори“, обяснява тя. „Хората ги тълкуват през собствените си емоции, често виждат това, от което се страхуват или на което се надяват. Само по себе си това не е опасно, но може да бъде подвеждащо, ако човек го приема като абсолютна истина.“

Сред украинците, които днес се обръщат към таро гадатели, мнозина търсят отговори, свързани с войната: въпроси за окупираните територии, за близки хора или за безопасността при завръщане у дома.

„Втората по честота тема след личните въпроси е окупацията“, казва леля Фаня. „Хората отчаяно искат да знаят кога могат да се върнат.“

И двете, Фаня и Бердник, поставят ясни етични граници в работата си. Те избягват да предсказват съдбата на изчезнали хора или да правят прогнози, които могат да предизвикат паника. Фаня подчертава, че когато някой я пита дали да напусне града, тя винаги отговаря, че решението трябва да е лично.

„Не мога да кажа на човек, че нещо ужасно ще му се случи - това не е правилно. Това е като внушение,“ казва тя. „Предупреждавам за рискове и казвам на хората да слушат интуицията си.“

Бердник спазва подобен принцип. Тя отказва гледания, свързани с избягване от мобилизация, защото патриотизмът ѝ не ѝ позволява да помага на хора да се укриват. „Много от приятелите ми можеха да останат у дома по законни причини - здраве, деца - но отидоха, защото чувстваха, че иначе не биха могли да се погледнат в огледалото,“ казва тя.

Що се отнася до края на войната, Бердник остава предпазлива. „Пътищата, които биха показали този изход, още не са се оформили“, обяснява тя. „А и какво означава изобщо 'край на войната' - победа, възстановени територии, примирие? Картите могат да отразят само настоящия момент, нищо повече.“